Miért nem jó, ha lehűl az altestünk?

Persze fontos tudnunk, hogy nemcsak a nők, hanem a férfiak is felfázhatnak. Viszont mivel a női húgyúti szervek elhelyezkedésükből fakadóan védtelenebbek afelfázásellen (rövidebbek, illetve közelebb helyezkednek el a végbélnyíláshoz), elsősorban a nőket érinti ez a probléma.

Amit a felfázásról tudni érdemes - tünetek, diagnózis, kezelési módok a cikkben!

Víz, víz, tiszta víz

Az első és legfontosabb szabály a folyadékbevitelre vonatkozik: mindenképpen igyuk meg a napi ajánlott folyadékmennyiséget, amely testsúly és életkor függvényében két és három liter között van. (Ez bizony azt jelenti, hogy akkor is inni kell, ha nem vagyunk éppen szomjasak!) A másik fontos szabály, hogy semmiképpen se tartogassuk a vizeletet, hiszen a pangó vizelet kiváló táptalajt nyújt a bakteriális fertőzéseknek.

A hüvelyflóra egyensúlyáért a mindennapokban

Mivel az egészséges hüvely savas kémhatású, minden olyan tényező, amelynek hatására lúgossá válik, hajlamosít a gyulladást okozó - köztük az E.coli - baktériumok gyors szaporodására. Ezért lényeges néhány egyszerű szabály betartása a mindennapokban.

Nagyon fontos a megfelelő intimhigiénia: lúgos kémhatású tusfürdőket ne használjuk az intim testrészeken, helyettük részesítsük előnyben a savas kémhatású intim mosakodószereket, de a tiszta víz is elegendő. Viszont a túlzásba vitt intimhigiénia ugyancsak káros lehet, éppen ezért irrigálást (hüvelyöblítést) csakis orvosi utasításra végezzünk. Ügyeljünk a helyes vécéhasználatra is: ne csak utána, hanem előtte is mossunk kezet, a vécépapírral elölről hátra törüljünk, illetve nyilvános vécékben lehetőleg ne üljünk rá a vécéülőkére, mert az a fertőzések melegágya lehet.

Szintén lényeges, hogy fürdés vagy edzés után a vizes vagy izzadt alsóneműt egyből cseréljük át szárazra, és semmiképpen se hagyjuk magunkon megszáradni a fürdőruhát. Ezen kívül éjszaka használjunk betétet tampon helyett és kerüljük a tangát, illetve a műszálas fehérneműt.

Egy ágyban az ellenséggel

Az úgynevezett "nászutas betegség" a túl gyakori szexuális aktus által kiváltott felfázásszerű tünetek elnevezése, ami új partnerkapcsolat vagy gyakori partnercsere következménye is lehet. Ezért, ha hajlamosak vagyunk a felfázásra, a szexszel összefüggésben szintén érdemes betartani néhány szabályt: előtte tisztálkodjunk, utána pedig szintén tusoljunk le, és pisilni is menjünk el, így elkerülhető, hogy az aktus során a húgyhólyagba került baktériumok megtelepedjenek. Fontos még, hogy lehetőleg óvszerrel szexeljünk, és inkább kerüljük amenzeszalatti szexuális életet.

Felfázás a hideg kövön

Maga a felfázás megnevezés is mutatja, hogy az egyik fő hajlamosító tényező a betegségre az altest lehűlése. Éppen ezért ne üldögéljünk hideg felületen, és semmiképpen se lógjon ki hideg időben a derekunk vagy a bokánk a ruhából. Ha pedig elkap bennünket egy kiadós zápor, semmiképpen se hagyjuk megszáradni magunkon a ruhát, hanem meleg idő esetén is azonnal öltözzünk át.

A felfázás és a klimax

A változókor eljövetele szintén rizikófaktor, hiszen csökken az ösztrogén szintje a szervezetben, így nemcsak a hüvely, hanem a húgycsövet bélelő hám is elvékonyodik, sorvad, és sérülékennyé válik. Ezért ajánlott a síkosító használata szeretkezéskor, illetve szükség esetén a nőgyógyász felkeresése, aki hormonpótló kezelést írhat elő.