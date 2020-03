Miért fázunk fel?

A szokásosnál gyakrabban jelentkező vizelési inger, amely szinte nem is akar megszűnni: ez afelfázáselső figyelmeztető jele. Nem sokkal később már mindehhez égő és csípő érzés társul, esetleg alhasi görcsök is jelentkeznek. Súlyosabb esetben pedig véres vizelet, láz, hidegrázás is felléphet, ezért semmiképp nem szabad kezeletlenül hagyni a problémát. A megfelelő kezeléshez pedig elengedhetetlen, hogy tisztában legyünk azzal, pontosan milyen betegség a felfázás.

Hogyan alakul ki a felfázás?

A hólyaghurut tulajdonképpen bakteriális eredetű húgyúti fertőzés. Az esetek 80 százalékában a normális bélflóra részét képező Escherichia coli, vagy rövidebb nevénE. colibaktérium okozza. Ha ez a kórokozó a végbél környékéről a húgycsőbe, majd onnan a hólyagba jut és ott elszaporodik, akkor gyulladást vált ki. Mivel a nőknél a végbélnyílás, a hüvelybemenet és a húgycső külső nyílása meglehetősen közel található egymáshoz, ezek a baktériumok könnyebben átvándorolhatnak egyik helyről a másikra. Ráadásul a női húgycső is jóval rövidebb, így a kórokozóknak csak néhány centis utat kell megtenniük a hólyagig. Ezért jóval gyakoribb betegség a felfázás nőknél. Férfiaknál viszont jellemzően a prosztatamegnagyobbodás miatti vizeletürítési probléma lehet gyakori kiváltó ok.

Van köze a hidegnek a felfázáshoz? Fontos tisztázni, hogy a hideg önmagában nem okoz hólyaghurutot, ám ha a baktériumok már jelen vannak a húgyutakban és hólyagban, akkor az elősegítheti a betegség kialakulását. Az alhasi tájék lehűlésével együtt ugyanis gyengül az érintett területek véráramlása, ezzel a természetes védekező rendszere is. Éppen ezért érdemes kerülni a hidegben ücsörgést, és ügyeljünk az időjárásnak megfelelő öltözködésre is.

Természetesen nőként sem kell beletörődnünk, hogy jobban ki vagyunk téve a felfázás veszélyének, hiszen sokat tehetünk a megelőzésért. Először is tekintsük át, milyen tényezők járulhatnak hozzá ahhoz, hogy a nem kívánt baktériumok bejussanak a húgyutakba, mert ha mindezzel tisztában vagyunk, könnyebb lesz elkerülni a fertőzést.

Felborul a hüvelyflóra egyensúlya

A hüvely váladéka normális esetben savas, ez gondoskodik a védelemről, hiszen nem kedvez a baktériumok szaporodásának. A hüvelyflóra egyensúlya azonban nagyon kényes, könnyen felborulhat (például antibiotikum-kúra, az immunrendszer gyengülése, a túlzásba vitt intim mosakodás, illetvefogamzásgátlótabletták hatására), és ezáltal szabad út nyílik a kórokozóknak a szomszédos húgycsőbe is.

A nászutasbetegség

A hólyaghurutot szokták nászutasbetegségnek is nevezni, mivel a gyakori és intenzív szex ugyancsak fokozza a húgyúti fertőzés kockázatát. Az aktus során a baktériumok a végbélnyílásból a gátra kerülhetnek, majd onnan besodródhatnak a húgycsőbe, a pénisz mozgása pedig egyenesen felfelé, a hólyagba tolja őket. Ezért ajánlott, hogy szeretkezés után mielőbb menjünk ki pisilni, így megszabadulhatunk a húgycsőbe esetlegesen bejutott kórokozóktól.

Pangó vizelet

A nők hajlamosabbak tovább tartogatni a vizeletet, de ez egészségtelen szokás. Nemcsak feleslegesen terheljük vele a hólyagunkat, de a pangó vizelet ideális táptalajt jelent a baktériumok elszaporodásához is. Lehetőség szerint ne halogassuk a dolgot, ha szólít a természet!

Hormonális változások

A hormonháztartás átalakulása miatt várandósság idején és a változókorban szintén fogékonyabbak a nők hólyaghurutra. Az ösztrogén hormon szintjének csökkenése a hüvely és húgycső hámszövetének elvékonyodásával jár, a sérülékenyebb hám pedig nehezebben tudja kivédeni a kórokozók "támadását".

Így kezelhetjük a fertőzést

Már az első kellemetlen tünetek megjelenésétől kezdve fokozzuk a folyadékbevitelt. Ha tehetjük, igyunk meg rövid időn belül akár 1 liter szénsavmentes ásványvizet, mert ez segít átmosni a húgyutakat, azaz megszabadulni a baktériumoktól. Emellett pihenjünk sokat a panaszok enyhüléséig. A felfázással szemben bizonyosgyógynövényekis eredményesek, például a medveszőlőlevél. Ezt fogyaszthatjuk gyógytea vagy akár gyógyszertárban kapható készítmény formájában is.

Ha a tünetek 1-2 napon belül nem enyhülnek, vagy láz, véres vizelet, hányinger, hasifájdalomjelentkezik, keressünk fel egy urológust. Az orvos a vizelet vizsgálatával megállapíthatja, hogy milyen baktérium felelős a fertőzésért, majd ennek alapján javasolhat antibiotikumos kezelést. Amennyiben a hólyaghurut félévente kétszer vagy évente háromszor kiújul, érdemes megejteni egy alaposabb kivizsgálást, akár nőgyógyász bevonásával is. A szakember segíthet rávilágítani, hogy milyen életmódbeli szokásaink járulnak hozzá a gyakori felfázáshoz.