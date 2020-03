Mi a stresszinkontinencia?

Felnőtt életük során a nők körülbelül 15 százaléka találkozik az inkontinencia valamilyen formájával, köztük például a stresszinkontinenciával. Ez a fajta inkontinencia az egyik leggyakoribb, amely a nőket nagyobb arányban érinti, mint a férfiakat. A fő tünete a vizelet önkéntelen szivárgása, amely történhet köhögés, tesmozgás, nevetés, nehéz tárgy emelése, tüsszentés vagy hirtelen felállás miatt. De tulajdonképpen bármi olyan aktivitás kiválthatja, amely nyomást gyakorol a medencére - különösen akkor, ha a húgyhólyag tele van.

A vizeletszivárgás gyakran köhögés, tüsszentés vagy testmozgás közben történik.

Fotó: Getty Images

Mitől alakulhat ki?

A medence izomzata segít a húgyhólyagban tartani a vizeletet, a vizeletürítéshez pedig ezeket az izmokat kell el lazítani. Az izmok meggyengülését több dolog is okozhatja, például a szülés során bekövetkezett szövet-, izom- vagy idegsérülés is vezethet stressz-inkontinenciához - akár néhány évvel a szülés után is. A többszöri szülés, egy nagy súlyú baba kihordása vagy a hosszan tartó vajúdás is hozzájárulhat a medencefenéki izmok gyengüléséhez. Továbbá növelheti az inkontinencia kockázatát az életkor is, mivel az öregedéssel gyengülnek a záróizmok. A medencét érintő műtét, illetve a hiszterektómia után is gyakran kialakul ez a probléma.

A cukorbetegség fokozott vizelettermelődést és idegkárosodást okozhat, így ez a probléma is előidézheti a stresszinkontinenciát. Kiváltó ok lehet még az alkohol és a koffein túlzásba vitt fogyasztása, a krónikus köhögést és tüsszentést okozó betegségek, a vizelettermelődést fokozó gyógyszerek, az elhízás, a dohányzás és a húgyúti fertőzések is.

Kellemetlen következmények

A stresszinkontinencia hatásására az intim területeken irritáció, érzékenység és bőrkiütés alakulhat ki. Emellet az érzelmi oldaláról sem feledkezhetünk el, hiszen a szorongás és a szégyenérzet is gyakori velejárója a betegségnek, ami hatással lehet a munkára, a társas kapcsolatokra és a nemi életre is.

Hogyan kezelhető?

Speciális vizsgálatokkal kideríthetőek a húgyhólyag funkcionális problémái - a kezelési lehetőségek ezektől is függnek. Fontos, hogy rendszeres tornával megerősítsük a medencefenéki izmokat, ha pedig ez önmagában nem használ, akkor különféle speciális eszközök használata (például hüvelysúlyok), gyógyszeres kezelés, illetve műtét is szóba jöhet. A medence izmait erősítő tornát érdemes mindig szakember segítségével elkezdeni, hogy egészen biztosan a helyes és valóban hatékony technikákat sajátítsuk el.

A stresszinkontinencia megelőzésének kialakulásában fontos szerepe lehet az egészséges testsúly elérésének és fenntartásának, a székrekedés megakadályozásának, a húgyhólyagot irritáló ételek és italok kerülésének, illetve a dohányzás abbahagyásának is. A terhesség alatt, illetve szülés után rendszeres intimtornával csökkenthetjük a stresszinkontinencia kialakulásának kockázatát.

Forrás: medicalnewstoday.com