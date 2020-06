Mi a Bartholin-ciszta?

Elég gyakori problémáról van szó, aegy átlagos kórházi osztályon pedig hetente legalább egy-egy érintettet biztosan ellátnak. A kockázatot növeli, ha valamilyen hajlamosító tényező is fennáll: ilyen lehet például a cukorbetegség vagy az immungyengeség.



A Bartholin-ciszta tünetei A Bartholin-ciszta egy jól körülírt, feszes, bogyószerű képletként jelenik meg a hüvelybemenetnél, olyan, mintha egy kis lufi lenne. Különösebb panaszt nem okoz, egyedül tapintással érezhető.

A Bartholin-ciszta diagnózisáról, kezelési lehetőségeiről, gyógyulási esélyeiről tudjon meg mindent Betegségek A-Z-ig rovatunk idevágó szócikkéből.

Ha mindez eltályogosodik, akkor már iszonyatosa fájdalom is társul hozzá, a páciens járni, leülni is alig tud tőle. A genny egy idő után magától is felszínre törne, de ezt az állapotot az érintettek általában nem várják meg, a komoly fájdalmak miatt biztos, hogy időben orvoshoz fordulnak.