A PMS, azaz a premenstruációs szindróma valójában egy tünetegyüttes, ami a statisztikák szerint nagyjából a nők 80 százalékát érintheti a havi vérzés előtti napokban. A tünetegyüttesben ma már több mint 150 féle panaszt tartanak nyilván, ám egyénenként változó, hogy kinél milyen panaszok és mennyire súlyosan jelentkeznek: van, akinél akár átmeneti munkaképtelenséget is okoz a PMS, viszont akad olyan nő is, aki gyakorlatilag nem érzékel belőle semmit.

A PMS tünetei

A PMS-sel kapcsolatban leggyakrabban emlegetett tünetek az emlőérzékenység, az ingerlékenység és fejfájás, ám ezeken kívül még gyakran fordulnak elő az alábbi panaszok is:

alhasi fájdalom, görcs;

puffadás;

pattanások (legfőképp az arcon, háton, mellkason);

fáradtság, kimerültség;

szorulás, hasmenés;

depresszió vagy lehangoltság;

koncentrációs nehézségek;

falánkság és sóvárgás egyes ételek (legfőképp az édességek) után.

Mi okozza a PMS-t?

A PMS kialakulásának pontos okait még ma is kutatják, ám a szakértők valószínűnek tartják, hogy a tünetegyüttes jelentkezése nem egyetlen kórokra vezethetők vissza. Jelenleg úgy gondolják, hogy a hormonális tényezők mellett genetikai, táplálkozási és életmódbeli faktorok is szerepet játszhatnak az egyes tünetek megjelenésében. A PMS hormonális okai a menstruációval függenek össze: a panaszok akkor jelentkeznek, amikor a ciklusunk második felében, a havi vérzéshez közeledve szervezetünkben az ösztrogén, majd - megtermékenyülés híján - a progeszteron szintje csökkenni kezd.

Sokan gondolják azt, hogy mivel a PMS kialakulásának hormonális okai is vannak, ezért a panaszok enyhítésére biztosan hormonális kezelésre van szükség - ez azonban nem igaz. Ma már lehetőségünk van hormonmentesen, mégis hatásosan csökkenteni a PMS okozta kellemetlenségeket.

Már az életmódváltás is sokat segíthet

A rendszeres mozgás, az egészséges étkezés, a gyorsan felszívódó szénhidrátok és cukrok mellőzése, a megfelelő folyadékbevitel valamint a stressz kerülése mind-mind segíthet csökkenteni a panaszaink erősségét. És arról is fontos tudni, hogy olyan gyógynövénytartalmú gyógyszer is kapható ma már a patikákban, amely amellett, hogy segíti a PMS tüneteinek csökkentését, még a menstruációs ciklus szabályozásában is segítséget nyújthat.

Premens - a hormonmentes segítség

A PMS gyógyszeres terápiáját korábban döntően a hormonális vagy hormonreceptorokra ható készítmények adták, e szerek szedése azonban nem mindenkinél volt mellékhatásoktól mentes. A hormontartalmú gyógyszerekkel szemben a Premens tabletta hatóanyaga a barátcserje-kivonat, ami amellett, hogy bizonyítottan csökkenteni tudja a PMS több tünetét, mindezt komolyabb mellékhatások nélkül teszi.

A barátcserje régóta ismert gyógynövény, már az ókorban és a középkorban is használták női panaszok kezelésére. A barátcserje a Földközi-tenger vidékén honos, és termésének hatóanyagai képesek pozitívan befolyásolni a női hormonális szabályozórendszer működését. A barátcserje csökkenti az anyasági hormon (prolaktin) termelődését, ezáltal mérsékli az emlőfeszülést, valamint a cikluszavarok rendezésében is jótékony hatású.

Egy hazai kutatócsoport a közelmúltban publikálta az első olyan, szigorú szakmai kritériumoknak megfelelő vizsgálat eredményeit, amelyben különböző minőségű és dózisú hatóanyagot tartalmazó barátcserje-tartalmú készítmények hatásosságát hasonlították össze. Megállapították, hogy a PMS tünetei a 15 mg-nál magasabb dózisú, gyógyszerminőségű barátcserje-kezelés hatására több mint kétszer nagyobb mértékben enyhülnek, mint kezelés nélkül. A kutatócsoport tanulmányában alkalmazott, ellenőrzött és állandó összetételű, gyógyszerminőségű készítmények közül hazánkban a Premens tabletta vény nélkül kapható a gyógyszertárakban.

Jó tudni! Mivel a barátcserje szerepel az OGYÉI Tudományos Tanácsadó Testülete által élelmiszerekben, étrend-kiegészítőkben alkalmazásra nem javasolt növények között, egyéb barátcserje-tartalmú, nem gyógyszerminőségű termék használata terápiás célra nem javasolt, ezek hatóanyag-tartalma ugyanis nem vizsgált és nem garantált.

Vény nélkül kapható, barátcserjekivonat-tartalmú gyógyszer