Menstruációs görcsök vérzés nélkül? Ezek lehetnek az okok

Hormonális változások, illetve bizonyos fizikai változások és rendellenességek is felelőssé tehetők, ha a figyelmeztető hasi görcseink ellenére nem jön meg a menstruációnk a várt időpontban. Szintén számos állapot vezethet oda is, hogy a ciklustól egy teljesen független időpontban jelentkeznek az ismerős, jellegzetes görcsök. Előre pánikolni teljesen felesleges, hiszen ártalmatlan okok is meghúzódhatnak a jelenség hátterében. Azonban elbagatellizálni sem érdemes, ugyanis bizonyos esetekben kezelést vagy műtétet igénylő problémákról is szó lehet.

Az alábbiakban a Women's Health gyűjtése alapján ismertetjük a leggyakoribb magyarázatokat. A pontos kiváltó ok felderítéséhez, kezeléséhez, valamint a menstruációs ciklus visszaállításához azonban mindenképpen kérjük szakember segítségét.

Anovulációs ciklus

Időnként előfordulhat, hogy a testünkben ugyan végbemennek a premenstruációs szindrómával (PMS) kapcsolatos hormonális változások - tehát a jellegzetes görcsök is jelentkezhetnek -, az érett petesejt kibocsátása azonban nem történik meg, így amenstruációsem jelentkezik az adott periódusban. Ezt nevezik anovulációs ciklusnak. Attól, hogy ez néha-néha megtörténik, még nem feltétlenül kell aggódnunk. Ám ha a vérzés elmaradása mellett lázat, hányingert, hányást, és gyógyszerrel csillapíthatatlan fájdalmat is tapasztalunk, mielőbb forduljunk orvoshoz. Ezenkívül akkor is javasolt felkeresni egy szakembert, ha már legalább három egymást követő ciklusban kimaradt a menstruáció.

Stressz

Mint számos más egészségügyi problémának, a menstruáció elmaradásának hátterében is igen gyakran a stressz húzódik meg. Legyen szó akár egy közelgő vizsgáról, egy halálesetről, a járvánnyal vagy a háborúval kapcsolatos aggasztó hírekről, vagy akár egy szakításról, az erős érzelmi stressz képes felborítani a ciklusunkat. "A stressz hatására emelkedik a kortizolszint, ez pedig befolyásolja a hormonháztartást, egyebek mellett a petefészkekre és a méhnyálkahártyára ható hormonokat is" - magyarázta Dr. Jessica Shepherd szülész-nőgyógyász. A rendszeres testmozgás, a jóga és a meditáció egyébként kiváló stresszkezelési módszerek, érdemes kipróbálni valamelyiket.

Túl sok edzés

A rendszeres edzés az egyik legjobb módszer a PMS tüneteinek kezelésére. Azonban ha túl keményen vagy túl gyakran edzünk, az akár a menstruációs ciklusunk felborulásához is vezethet. A fizikai stressz és a túl alacsony testzsírszázalék abnormális ingadozásokat okozhat a nemi hormonjaink szintjében, amelynek következményeként elmaradhat vagy rendszertelenné válhat a havi vérzés.

Egyes szexpózok

Amilyen kellemes tud lenni, legalább annyira válhat fájdalmassá is a szexuális együttlét, ha nem figyelünk oda. Egyes szexpózok ugyanis anatómiailag sokkal nagyobb terhelésnek teszik ki a hüvelyt és a méhet. A kutyapóz például jóval mélyebb behatolást tesz lehetővé, mint misszionárius, így sokaknál jelentkezhet görcs vagy szúró érzés az aktus közben vagy után.

Hormonális fogamzásgátlók

A fogamzásgátló tabletták - jellemzően a szedésük elkezdését követő első 3 hónapban - szintén felboríthatják a ciklust. Előidézhetnek például áttöréses vérzést, vagy a kelleténél rövidebb menstruációt. A méhen belülifogamzásgátló(spirál) pedig akár ahhoz is vezethet, hogy kimarad a menstruáció. Az eszköz hormontartalma ugyanis gyakran annyira elvékonyítja a méh nyálkahártyáját a terhesség megakadályozása érdekében, hogy nincs is minek leválnia. A méhösszehúzódásokat azonban ettől még érezhetjük, tehát a szokásos görcsök időben megjelennek, csak a vérzésre várunk hiába.

Terhesség

Ha az elmúlt egy hónapban védekezés nélkül szexeltünk, rendszertelenül szedtük a fogamzásgátló tablettát vagy a megszakításos közösülés az elsődleges "védekezési módszerünk", és késik a menstruációnk, számításba kell vennünk, hogy esetleg teherbe estünk. A terhesség korai jelei ugyanis nagyon hasonlítanak a menstruáció előtt és alatt észlelt tünetekhez: mindkét esetben tapasztalhatunk például mellérzékenységet, hangulatingadozást, fáradtságot és alhasi görcsöket is.

Amennyiben fennáll a terhesség esélye, a terhességi teszt elvégzése mellett érdemes mielőbb felkeresni egy nőgyógyászt is, a havi vérzés nélkül jelentkező erős görcs, illetve a derékfájdalom ugyanis akár méhen kívüli terhességre is utalhat. Jelentkezhet még gyengeség, szédülés vagyájulásis.

Vetélés

A terhességek 25 százaléka vetéléssel ér véget, ez a jelenség tehát közel sem olyan ritka, mint sokan gondolják. Amennyiben terhesek vagyunk és erős, menstruációs görcsökre emlékeztető hasi panaszokat érzünk, azonnal keressük fel orvosunkat.

Pajzsmirigyproblémák

Ez a kicsi, pillangó alakú mirigy a szervezetünk számos funkciójának szabályozásáért felel, ideértve az anyagcserét és a menstruációs ciklust is. A pajzsmirigy működési zavarára ezért egyebek mellett a rendszertelen vérzés is figyelmeztethet. Jelentkezhet még hajhullás, hirtelen súlyváltozás, remegés, szapora szívdobogás vagy jelentős fáradtság is.

Endometriózis

Amikor a méhet bélelő szövet a méhen kívül is megjelenik, akkor endometriózissal állunk szemben. Ez a probléma jellemzően a medence területét érinti, ami igen súlyos görcsöket válthat ki. Az endometriózissal összefüggő kismedencei fájdalmat az különbözteti meg a szokásos PMS-fájdalomtól, hogy gyakran napokkal vagy hetekkel korábban jelentkezik, mint a szokásos,menzeszelőtti panaszok, és még a vérzés elmúlása után is napokig eltarthat.

Petefészekciszták

A petefészkek minden hónapban több ciszta is termelődik apeteéréselőkészítéséért, ám ezek közül csak egyből fog ténylegesen kilökődni petesejt. Normális esetben a többi ciszta magától felszívódik a havi vérzés esedékességéig, de előfordulhat, hogy a ciszták megtapadnak és növekedésnek indulnak. Gyakran csak egy bizonyos méret után okoznak tüneteket, olyankor rendszertelen görcsöket tapasztalhatunk.

Ha gyakran görcsölünk, de közben sűrűn elmarad a havi vérzés, és biztosra tudjuk, hogy nem vagyunk várandósak, akkor érdemes policisztás ovárium szindrómára (PCOS) gyanakodni. Ha pedig hirtelen jelentkező éles görcsöket, hányingert és/vagy hányást tapasztalunk, előfordulhat, hogy egy megrepedt ciszta áll a háttérben.

Egyéb okok

Az alhasi görcsök hátterében fentiek mellett állhat még a medencefenék izomműködési zavara, méhpolip, kismedencei gyulladásos betegség, húgyúti fertőzés, petefészekrák, vagy akár vakbélgyulladás is. Gyakori továbbá, hogy a hasi panaszokat valamilyen emésztési zavar, ételintolerancia (például laktózintolerancia), esetleg bélbetegség - gyulladásos bélbetegség (IBD) vagyirritábilis bél szindróma(IBS) - okozza. Bármelyikre is gyanakszunk, a diagnózist és a megfelelő kezelési mód kiválasztását mindenképpen bízzuk szakemberre.