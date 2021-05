Méhszájseb kezelése

A méhnyaki hám azonban jóval sérülékenyebb, gyulladásokra hajlamosabb, kedvezőbb környezetet biztosít a kórokozók számára is, ezért ha panaszaink vannak, illetve ha a szakorvos a rendszeres rákszűrés alkalmával javasolja, mindenképpen érdemes a méhszájsebet kezelni.A megfelelő kezelést minden esetben szakorvos választja ki a páciens egyedi állapotának figyelembe vételével és ő is végzi el. A méhszájsebet otthon, házi módszerekkel "kezelni" tilos!

A legegyszerűbb módszer. Ilyenkor hámroncsoló szerrel kenik be az érintett területet. Ezt egyre kevesebben alkalmazzák, mert több kezelésre is szükség lehet, és az eredményessége is kétséges. Akényege, hogy valamilyen folyékony gáz (például nitrogén) és egy speciális eszköz segítségével a méhszájnál található hámréteget "lefagyasztják". A hideg hatására a méhszáj felszínén található hámsejtek sérülnek, roncsolódnak, és a gyógyulás során a helyükre már az egészséges hámsejtek nőnek vissza.Hasonló elven működik, csak itt nem a hideg, hanem éppen a meleg hatására roncsolódik a méhszáj felszíne. Alényege, hogy az érintett méhszájfelszínt szikével eltávolítják, a sebet összevarrják. A, vagyis a loop konizáció is hasonló, de ebben az esetben nem szikével, hanem egy speciális elektromos hurokkal végzi el a felszín lemetszését a szakember.