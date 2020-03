Meglepő bajt jelezhet a karcsúság

Az endometriózis egy nőket érintő megbetegedés, amely során a méh nyálkahártyasejtjei a méh üregén kívül is megjelennek a szervezetben. Mindez tünetként leggyakrabban súlyos menstruációs fájdalmat okoz, illetve ciszták kialakulásához vezethet a petefészkekben, ami alhasi fájdalommal járhat. A szülőképes korú nők mintegy 5-15 százalékát érintőendometriózisnyomán meddőség is kialakulhat. Éppen ezért fontos, hogy minél hamarabb felfedezzék a bajt, mert megfelelő kezeléssel nemcsak a kínzó, akár az életminőséget is rontó panaszok szüntethetők meg, hanem a gyermekvállalás esélye is megőrizhető.

A magas és vékony lányok körében gyakrabban alakul ki később endometriózis. Fotó: Getty Images

A fiatalkori testalkat ezt jelzi előre

A korai felismerést segítheti az a friss felfedezés, miszerint az endometriózis gyakoribb olyan nők körében, akik fiatalon magasak és vékony testalkatúak voltak. A kutatók összesen több mint 170 ezer, 1930 és 1996 között Dániában született nő adatait elemezték ki. A dán iskolai egészségprogramok keretében ugyanis minden gyermek magasságát és testsúlyát feljegyzik 7 és 13 éves korukban. Emellett a kutatócsapat 1977 és 2017 közötti kórházi adatokat is feldolgozott a 15 évnél idősebb nők körében előforduló endometriózisra és adenomiózisra vonatkozóan. Ez utóbbi során a méhnyálkahártya betüremkedik a méhizomzat rostjai közé, ami szintén fájdalomhoz vezet.

Az adatokat összevetve kiderült, hogy az alacsonyabb gyermekkoritesttömegindex(BMI) kapcsolatba hozható az endometriózis magasabb kockázatával. Egészen konkrétan egy átlagos testtömegű 7 éves lány esetében 8 százalékkal kisebb a betegség későbbi megjelenésének veszélye, mint egy 2,3 kilogrammal könnyebb kortársánál. Később, 13 éves korban 6,8 kilogrammnyi különbség 6 százalékos eltéréssel jár együtt. Ugyanígy arra is fény derült, hogy a fiatalkori magasság is nagyobb kockázatot jelez előre. Eközben viszont az adenomiózisra vonatkozóan egyik paraméter alapján sem lehet érdemi következtetéseket levonni.

Hormonok állhatnak a háttérben

A tanulmány szerzői szerint az endometriózis és a testmagasság összefüggésének magyarázata a hormonokban rejlik. Mindkettő kapcsolatba hozható ugyanis az ösztrogénszinttel. Az ösztrogén egy hormon, amely a méhnyálkahártya növekedését biztosítja, egyben feltételezések szerint szerepet játszik az endometriózis kialakulásában is. A betegség és az BMI kapcsolata viszont jóval rejtélyesebb, korábbi tanulmányok szerint ugyanis a magasabb testsúly nagyobb ösztrogéntermeléssel hozható összefüggésbe, míg a mostani eredmények éppen arra utalnak, hogy a magasabb BMI védelmet nyújthat az endometriózissal szemben.

A tanulmány az Annals of Human Biology című folyóiratban jelent meg.

Forrás: theguardian.com