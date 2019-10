Káros a szűk melltartó?

"Az önvizsgálat elengedő"

Az önvizsgálat életet menthet, de fontos észben tartani, hogy mire kitapinthatóvá válik a csomó, már egy nagyobb bonbon méretére duzzad. Ehhez képest a mammográfiai vizsgálat egy cseresznyemagméretű vagy akár annál kisebb elváltozást is képes azonosítani. Ugyanakkor létezik - nem is ritkán - akár 10 centiméter átmérőjű daganat is, amely egyáltalán nem tapintható ki kézzel.

"Szoptatás vagy terhesség alatt nem végezhető mammográfiai vizsgálat"

Terhesség és szoptatás alatt valóban nem ajánlott mammográfiai vizsgálatot végezni, inkább ultrahang a javasolt képalkotó eljárás. Az első trimeszterben ez kiemelt fontosságú, mert a sugárzás károsíthatja a magzatot. A vizsgálat a szoptatás alatt sem ajánlott, mert ilyenkor a mellszövet duzzadtabb, így kétséges a vizsgálat sikeressége. Ugyanakkor vannak esetek, amikor mindezt felülírhatja a radiológus döntése, és mégis el kell készíteni a mammográfiát.

"A mellimplantátum kizárja a mammográfiai vizsgálat lehetőségét"

Az implantátum ugyan megnehezíti a vizsgálatot, de egyáltalán nem zárja ki. Sőt a mammográfia a standard szűrőmódszer implantált melleknél is. Mindenképpen olyan egészségügyi intézményt kell keresnünk, ahol ismerik a speciális, úgynevezett Eklund-felvételek készítésének módját, mert ilyenkor a megszokottól eltérő módon kell beállítani a melleket.

Október a mellrák elleni küzdelem hónapja

"A dezodorok, a szűk melltartók és a mikrohullámú sütők felelőssé tehetőek a mellrák kialakulásáért"

Az olyan nők körében, akiknek a családjában előfordult emlőrák, számos megbetegedést nem génmutáció (BRCA1 és BRCA2), hanem a közös életmódbeli jegyek és a genetikai hajlam kombinációja alakít ki. A hibás gének az esetek 5-10 százalékáért tehetőek felelőssé, emellett közrejátszanak környezeti tényezők, így az alkoholfogyasztás, a dohányzás, egyes gyógyszerek és az étkezés. Ellenben nincs olyan meggyőző tudományos vagy klinikai bizonyíték, amely alátámasztaná, hogy a dezodorok, a szűk melltartók vagy a mikrohullámú sütők befolyásolnák a mellek egészségét.

"A kis mellű nők esetében ritkábban alakul ki mellrák"

A betegség kialakulásának kockázatát nem befolyásolja a mell mérete. Ellenben azelhízásfokozza a veszélyt, a túlsúlyos hölgyek pedig gyakran nagyobb keblekkel rendelkeznek, így elképzelhető, hogy ennek nyomán terjedt el ez a feltételezés.

"Mellrák egy nagyobb ütés hatására is kialakulhat"

Még ma is sokan úgy vélik, hogy egy mellre mért nagyobb ütés, esetleg a mell zúzódása hozzájárulhat a mellrák kialakulásához. Ez a tévhit részben azért alakult ki, mert a mellet ért trauma miatt orvoshoz forduló hölgyeknél több esetben felfedezték a mindaddig észrevétlenül növekvő daganatot. A daganatok kialakulása és a sérülések, ütések között azonban nincs semmi összefüggés.

"Férfiaknak nem lehet mellrákjuk"

A betegség felismerését nehezíti, hogy a férfiak közül többen egyáltalán nem is gondolnak rá, hogy a mellrák náluk is kialakulhat. Körükben is nagyobb eséllyel jelenhet meg mellrák azoknál, akiknek édesanyja vagy édesapja is ebben szenvedett, azaz a genetikai okok férfiaknál is szóba jönnek. További kockázati tényezőt jelent a magas ösztrogénszint, amelyet a legtöbb esetben az elhízás vált ki, emellett fontos tényező az alkoholizmus, a májbetegség, korábbi mellkasi sugárkezelés és egyes kromoszóma-rendellenességek, valamint egyes hormonok szedése. Továbbá kimutatható az is, hogy az átlagosnál magasabb hőmérsékletű munkahelyeken (például kemence mellett, kohóban, hengerműben vagy gépkocsikat előállító üzemben) dolgozó férfiak kétszer akkora eséllyel betegszenek meg emlőrákban, mint a szobahőmérsékleten vagy akár szabad ég alatt dolgozók.

"A mellrákra való hajlam csak anyai oldalról örökölhető"

A mellrákra való hajlam mindkét szülőtől örökölhető! Ha egy nő édesapjának mellrákja volt, ugyanúgy magasabb lesz a betegség kialakulásának esélye, mintha az édesanyja lett volna beteg.

"A mellrák egyet jelent a mell teljes eltávolításával"

Csupán a megbetegedések 10-15 százalékában szükséges a mell teljes eltávolítása. Az esetek többségében a mell kisebb részének sebészi eltávolítása elégséges. A határeseti (B3) emlődaganatok esetében megoldást jelenthet a már Budapesten is elérhető vákuum-asszisztált excízió. A hagyományos műtétekkel szemben ezen eljárás során nincs szükség altatásra, nem kell befeküdni a kórházba, és nem marad hegvonal sem.

"A gyerekvállalás nem befolyásolja a mellrák kialakulását"

A gyerekvállalás és a szoptatás csökkenti a mellrák kialakulásának kockázatát. Statisztikai adatokkal alátámasztható, hogy olyan csoportok körében, amelyekben ritka a gyerekvállalás - például az apácáknál -, valamivel gyakrabban fordul elő mellrákos megbetegedés.

"A mellrák gyógyíthatatlan"

Az időben felismert és kezelt mellrák önmagában nem halálos! Ha megakadályozzuk, hogy a daganat elérje a véráramot vagy a nyirokcsomókat, illetve megelőzzük az áttétképződést, akkor a gyógyulás esélye közel 100 százalékos.