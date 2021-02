Intő jel, ami méhsüllyedésre utal

A menopauza, a hüvelyi szülés, azelhízásés más tényezők is hajlamosíthatnak a méhsüllyedésre, amely az életkor előrehaladtával egyre több nőt érint. Dr. Józan Gyöngyi, a Nőgyógyászati Központ nőgyógyásza, sebész szerint már az első tünetekkel ajánlott szakemberhez fordulni, hiszen az időben megkezdett kezelés súlyos állapotokat előzhet meg.

Meggyengülnek és megnyúlnak az izmok, a szalagok

A méhsüllyedés megnevezés pontosan leírja azt az állapotot, amely során a meggyengült medencefenéki izmok és megnyúlt szalagok miatt a méh - megfelelően erős támasztás híján - elkezd lecsúszni. A méhsüllyedésnek több stádiuma van, az első fokozatban a méhnyak a vaginába süllyed. A második fázisban a hüvelybemenetbe esik, a harmadik fokozatban a méhnyak már a hüvelyen kívül van, és a legsúlyosabb fázisban az egész méh a hüvelyen kívül helyezkedik el.

"Az enyhe fokú méhsüllyedést sokszor észre sem veszik a nők, és csak a nőgyógyászati vizsgálaton derül ki a jelenléte" - ismerteti Józan doktornő, aki úgy folytatta: "Azonban sokan felfigyelhetnek arra, ha a kismedence területén bizonytalan, húzó jellegű fájdalmat éreznek, amihez gyakran derékfájdalom is társul. Később jelentkezhetnek vizelettartási problémák, illetve székletürítési nehézség, és igen gyakori, hogy a szexuális élet során az érezhető, hogy a hüvely kitágult. Előrehaladottabb stádiumban úgy érezheti a páciens, hogy golyókon ül, a hüvelyben pedig már kitapintható valamiféle kiboltosulás, illetve ha ez nem is, a hüvelycsatornában nyomás érezhető. Azonnal orvoshoz kell fordulni, ha a méh teljesen kiboltosul a hüvelyből vagy lehetetlenné válik a vizelés, a székelés."

A méhsüllyedés első tünete a húzófájdaloma kismedencében. Fotó: Getty Images

A hüvelyi szülés és az menopauza is rizikófaktor

A kismedencei szerveket tartó rendszer meglehetősen összetett, hiszen izmok, szalagok és kötőszövet együttes ereje, támogatása szükséges ahhoz, hogy megtartsa többek közt a méhet, a húgyhólyagot, a petefészket, stb. Ezt a komplex tartóhálózatot azonban több tényező is meggyengítheti:

Hüvelyi szülés, szülések (a támasztó szövetek nemcsak a szülés, de a terhesség során is károsodhatnak)

Ösztrogénhiány (aminek elsődleges oka a menopauza, de egyes kórállapotok is okozhatják)

Genetikai hajlam a kötőszöveti gyengeségre

Elhízás

Tartósan fokozott nyomás a hasüregben, amit okozhat például betegség miatti rendszeres köhögés, székrekedés miatti feszítés, nehéz súlyok emelgetése

Kezelni nemcsak lehet, de kell is

"Ha valaki méhsüllyedés gyanúja miatt jön kivizsgálásra, álló és fekvő helyzetű kismedencei vizsgálatot is végzünk, és tesztek segítségével megállapítjuk, hogy az elváltozás, amennyiben valóban méhsüllyedésről van szó, milyen súlyossági fokú, hogyan befolyásolja az életminőséget és milyen kezelést tesz szükségessé" - ismerteti dr. Józan Gyöngyi. A szakember szerint még a legenyhébb eltérés esetén is nagyon ajánlatos a gátizom-torna, az úgynevezett Kegel-gyakorlatok végzése, amelyek szó szerint edzik a kismedencei izmokat. Sokszor már ez is elégséges lehet ahhoz, hogy megakadályozza a folyamat további romlását, és esetleg más szervek (hólyag, végbél) süllyedését.

A hüvelyi elektrostimulációs kezelések is ugyanezt a célt szolgálják. Amennyiben ez nem elégséges, megoldást jelenthet a pesszárium, amely a hüvelycsatornába helyezve támasztja a süllyedő méhet. Ez használható ideiglenes vagy végleges megoldásként is. A menopauza kapcsán kialakuló ösztrogénhiány hormonpótlással orvosolható. Ugyanakkor súlyosabb esetekben műtétre is szükség lehet, amely kapcsán is több lehetőség merül fel, amelyek közül az állapotot és a lehetőségeket mérlegelve lehet választani.