Az egészséges hüvelyflórát különböző mikrobák alkotják. Fő összetevői a tejsavtermelő baktériumok, amelyek olyan savas védőköpenyt alakítanak ki, amely védőpajzsként működik a kórokozókkal szemben. A hüvelyflóra összetétele nem állandó: különböző élettani körülmények, a hormonváltozások, a higiéniai szokások, a táplálkozás, a stressz, a szexuális aktivitás, a gyógyszerszedés vagy például az immunrendszer gyengülésének hatására folyamatosan változik. Ha a kényes egyensúlya felborul és a kórokozók elszaporodnak, fertőzések alakulhatnak ki, amelyeket a leggyakrabban baktériumok és gombák okoznak.

Kiváló okok: baktériumok és gombák

A kórosan elszaporodó baktériumok jellemzően az egészséges hüvelyflóra részét képzik, ritkábban fordul elő, hogy kívülről – például szexuális aktus útján – kerülnek a szervezetbe. A fertőzések tünetei önmagukban is utalhatnak a túlsúlyba kerülő kórokozók típusára, azonban gyakran előfordul, hogy csak kenetvételből, laboratóriumi vizsgálat során lehet pontosan beazonosítani azt. Bakteriális fertőzés esetén a hüvelyváladék jellemzően bővebb, szürkésfehér színű, esetleg bűzös vagy halszagú. Azonban a tipikusan gyulladásos tünetek – például a szeméremtest kipirosodása, égő fájdalma – nem minden esetben fordulnak elő.

A hüvelyflóra természetes részét képezik a különböző gombatípusok is, amelyek szintén akkor szaporodnak el kóros mértékben, ha a váladék összetétele valamilyen okból felborul. A gombás fertőzések kellemetlen tüneteit a nők nagytöbbsége megtapasztalja élete során legalább egyszer; leggyakoribb kiváltó okai a Candidagomba-típusok. A fertőzés jellemző tünete a sűrű, túróállagúan darabos, bő hüvelyváladék, valamint a szeméremajkak enyhe duzzanata mellett sokszor a kínzó viszketés is.

Egyéb kórokozók

A bakteriális és gombás fertőzések mellett gyakorinak számít a Trichomononas által kiváltott kórkép is, amely csak az esetek nagyjából felében okoz rendellenes hüvelyfolyást. Ha azonban mégis, segíthet a diagnózis felállításában annak jellegzetesen sárgászöld színe, habos állaga és bűzös szaga. Szintén az apró élősködő által okozott fertőzésre utalhat a gyakori vizelési inger, illetve a hüvelyviszketés vagy -fájdalom is, amely a legerőteljesebben a menstruáció ideje alatt jelentkezik.

A visszatérő hüvelyfertőzések kellemetlen tünetei önmagukban szorongást válthatnak ki, azonban az is előfordulhat, hogy éppen a lelki tényezők vezetnek a betegségek kiújulásához: akár a nőiesség megélésének nehézsége is okozhatja.

Hatékony otthoni terápia

A hüvely súlyosabb fertőzéseinek kezeléséhez elengedhetetlen a nőgyógyászati rendelés felkeresése, azonban komplikációmentes esetekben a kezeléséhez a patikákban vény nélkül kapható készítmények is a rendelkezésre állnak. Ilyen az Octenisept® külsőleges oldat, amely hatékonyan alkalmazható abban az esetben is, ha a fertőzés pontos kiváltó okát nem tudjuk beazonosítani: a kórokozók széles spektruma – baktériumok, gombák, lipofil vírusok, illetve hepatitis B – ellen hatásos. A kismamák számára is biztonságosan alkalmazható, jódmentes, seb-, bőr- és nyálkahártya-fertőtlenítő oldat fő hatóanyaga az octenidin-dihidroklorid, amely kíméletesen, helyileg fejti ki a hatását – anélkül, hogy a szisztémás vérkeringésbe kerülne.

Az oldathoz a patikában elérhető olyan speciálisan kifejlesztett applikátor, amely biztosítja az egyszerű, kényelmes és diszkrét használatot. Kompakt kivitelezésének köszönhetően csupán ki kell cserélni az Octenisept® szórófejével és máris könnyedén használható. A színtelen, szagmentes oldat úgy vonja be a hüvely falát, hogy még a fehérneműn sem hagy kellemetlen foltokat. Érdemes hangsúlyozni azt is, hogy fertőzések esetén egy párkapcsolatban a kórokozókat gyakran tünetmentesen hordozó partnert is ajánlott kezelni az Octenisept® oldattal, hogy elkerülhető legyen az újrafertőződés.

