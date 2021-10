Influenzaszerű tünetek menzesz előtt: ez az oka

Bár a "period flu", vagyis amenzeszidején jelentkező, az influenzához köthető panaszokra hasonlító tünetegyüttes nem egy bevett orvosi kifejezés, mégis nagyon sokan beszélnek ilyen jellegű tapasztalatokról- idézi Dr. Alyssa Dweck nőgyógyászt a Woman's Health. A szakember szerint meglehetősen gyakori a nők esetében, hogy náthához, influenzához hasonló tünetek, néha méglázis jelentkezik náluk a peteérésük és a menzeszük közötti időszakban.

A PMS része

A nőgyógyász azt mondja, mindez a PMS (premenstruációs szindróma) része, aminek olyan fizikai és pszichés tünetei is lehetnek, mint az ingerlékenység, mellfájdalom, ízületi fájdalmak, kimerültség vagy fejfájás. Emellett a szakember arról is beszélt, hogy azoknál a nőknél, akik valamilyen autoimmun betegséggel vagy rheumatoid artritisszel küzdenek, nem ritka a panaszok átmeneti felerősödése amenstruációelőtti napokban.

A menstruáció előtt sok nő tapasztal influenzaszerű tüneteket. Fotó: Getty Images

A nőgyógyász leszögezte: a tünetek megjelenésének oka hormonális. Az ösztrogénszint csökken a vérzés közeledtével, és ez a csökkenés okozhatja a panaszok nagy részét. Emellett a menstruáció előtt a szervezet úgynevezett prosztaglandinokat (telítetlen zsírsavak egy csoportja) termel - ezek felelősek például a fájdalmas menstruációs görcsökért is, illetve okozhatnak emésztőrendszeri diszkomfortot és hasmenést is. A prosztaglandin áll az influenzaszerű tünetek és az esetleges láz hátterében is.

Emellett a menstruáció előtt sok nő kicsit másképp étkezik, például több cukros, sós ételt, gyorsételt eszik, ami folyadék-visszatartást, ízületi fájdalmakat, gyulladásokra való hajlamot idézhet elő. Éppen ezért, ha valaki szeretné elkerülni az influenzaszerű tüneteket, annak érdemes tudatosabban táplálkozni, mielőtt megjön a havi vérzése - főleg, ha már tudja, hogy ebben az időszakban rendszeresen betegnek érzi magát. Van, akinek afogamzásgátlótabletta is beválhat, mivel segíthet a hormonszint szabályozásában, másnak pedig elég lehet, ha a menzesz előtt néhány napon át megelőző jelleggel valamilyen recept nélkül kapható, nem szteroid gyulladáscsökkentőt (ibuprofen, naproxen) szed.

Fontos továbbá, hogy ilyenkor mindig igyunk elég (cukormentes) folyadékot, kerüljük az alkoholt, és ügyeljünk rá, hogy eleget aludjunk. Emellett sportoljunk rendszeresen, és a mozgást a menzesz előtt, alatt se hanyagoljuk el, mert valamilyen alacsonyabb, vagy közepes intenzitású sporttevékenység is segíthet mérsékelni a tüneteket.