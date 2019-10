Így maradhat fiatalos a külsőnk

Vigyázzunk a hajunkra

Az erős, egészséges és sűrű haj fiatalos benyomást kelt, éppen ezért érdemes kerülni a sütővasat, a hajvasalót, sőt, még a hajszárítót is, mert rengeteg kár okoznak a tincseinknek. Érdemes minden héten legalább három olyan napot beiktatni, amikor egyáltalán nem hőkezeljük a hajunkat, és amikor csak tehetjük, szárítsuk inkább a levegőn.

Az időt sajnos sem megállítani, sem visszafordítani nem lehet, ám néhány egyszerű trükkel mégis tehet annak érdekében, hogy külseje az évek múlásával is fiatalos maradjon. Az alábbi cikkünkben összegyűjtöttünk 14 tippet a fiatalosabb megjelenésért!

Használjunk fényvédőt mindennap

Egyre több bőrgyógyász javasolja, hogy télen is, nyáron is mindennap használjunk olyan krémet, ami fényvédőt tartalmaz. Ezzel hatékonyan gátolhatjuk meg a bőr idő előtti öregedését. A szakértők szerint a 25-30-as faktorszámú termékek az ideálisak.

Krémezzük a kezünket

Egy nő koráról a kézfeje is árulkodik. Mivel a bőr nagyon vékony ezen a területen, könnyen kiszárad, és hamarabb is öregszik, éppen ezért érdemes gyakran krémezni - a legjobb, ha olyan kézkrémet használunk, ami fényvédőt is tartalmaz.

A dohányzás öregíti a bőrt, és sárgítja a fogakat

Kerüljük az olyan ételeket, amik elszínezhetik a fogunkat

A fehér fogak egészséges és fiatalos külsőt kölcsönöznek, ezért érdemes kerülni a sötét színű, ragadós ételeket, valamint a kávét, a kólát és a vörösbort, valamint a fekete teát is. Természetesen ugyanez vonatkozik a cukros üdítőkre is. A rendszeres fogmosás mellett legalább napi egyszer használjunk antibakteriális szájöblítőt is.

Lakkozzuk a körmünket

Az ápolt, színes körmök segítenek elterelni a figyelmet az öregedés látható jeleiről a kezünkön. Válasszunk fényes lakkot, a matt illetve csillámos verziókat inkább kerüljük.

Szokjunk le a dohányzásról

A dohányzás öregíti a bőrt, és sárgítja a fogakat is - nem beszélve a számos egyéb egészségkárosító hatásáról. Aki hosszan szeretné megőrizni a fiatalos külsejét, annak mindenképpen érdemes leszoknia.

Forrás: health.com