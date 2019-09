Hogyan zajlik a miómaműtét?

A mióma, amíg kis méretű, veszélytelennek mondható, azonban ha befelé növekszik, könnyen okozhat meddőséget is. Azoknál a nőknél, akik babát szeretnének, mindenképp érdemes felmérni a mióma veszélyességét. Ilyenkor pedig gyakran az eltávolító műtét mellett dönt az orvos. Mit érdemes tudni erről a műtétről és hogyan készülhetünk rá?

Hogyan távolítják el a miómát?

A mióma eltávolítása előtt mindenképpen számításba kell venni, meg akarja-e őrizni a beteg a termékenységét, avagy sem. Amennyiben a mióma nem mutat rosszindulatúságra adó okot, az orvos gyakran csak a miómát távolítja el, a páciens méhét nem. Ha a mióma a méhfalban, a méhfalból kifelé, vagy a hasüreg irányába növekszik, az orvos laparoszkópos eljárást alkalmaz. Ha a mióma nagy, vagy a páciensen már végeztek hasi műtétet, akkor laparotómiát, azaz nyitott hasi műtétet alkalmaznak.

Amennyiben a mióma a befelé növekszik, gyakran választják a hiszteroszkópiát. Ilyen esetben nem kell megnyitni a hasüreget, azonban ez a beavatkozás speciálisabb, így szakképzett orvosra van szükség.

40 éves kor felett gyakran döntenek a méh eltávolítása mellett az orvosok, ez általában akkor lehetséges módszer, ha a beteg nem akar már gyermeket, illetve ha a mióma eltávolítását követően újra kiújul a betegség.

A miómát leggyakrabban laparoszkópiával távolítják el

Hogyan zajlik a beavatkozás?

Laparoszkópia esetén, a hasfalon 4 darab 5-10 milliméter közötti bemetszést végeznek, melyen keresztül a hasüregbe juttatják a kamerát, valamint a sebészeti eszközt. Ezt követően a sebész viszonylag rövid idő alatt eltávolítja a méhet vagy a miómát. Nagy miómák esetén az elváltozást feldarabolják a bejuttatott eszközök segítségével. Az ilyen műtétek rövidebb kórházi tartózkodást és kevesebb problémát jelentenek a beteg számára.

Hasi eltávolítás esetén 4-5 napos kórházi tartózkodásra, valamint hosszabb rehabilitációra kell számítani. Altatásban vagy gerincvelői érzéstelenítésben végzik a beavatkozást, egy hosszú metszést ejtenek a hasfalon. Az egész méhet is eltávolíthatják, de ha nem találják szükségesnek a méhnyak visszahagyható.

Mi a teendő műtét előtt és után?

A műtét előtt mindenképpen végeznek egy vérvizsgálatot, ugyanis a mióma miatt könnyen kialakulhat vérszegénység. Emellett a vérzékenységet is fontos megnézniük a műtét végett.

Nőgyógyászati vizsgálat is szükséges, ugyanis csak a megfelelő eredmények mellett végzik el a műtétet. A rákszűrés mellett kismedencei ultrahangot is végeznek: ilyenkor teljes képet kapnak a mióma méretét és elhelyezkedését illetően.

EKG vizsgálatra is szükség van, hiszen az altatásban végzett műtét esetén pontos kép kell a szív működéséről. Emiatt mellkasi röntgen is szükségeltetik. A műtét előtt katétert helyeznek be.

A műtétet megelőző 24 órában nem ehet a beteg, valamint hashajtót kell bevennie. A műtétet megelőző 12 órában az ivás sem megengedett.

Amennyiben hasi műtétre kerül sor, a beavatkozást követő 24 órában nem mozoghat a beteg. Ezt követően még pár napig megfigyelés alatt tartják a pácienst.

Laparoszkópiát követően apró varratokkal zárják be a kis sebeket. A beteg 1-2 napig megfigyelés alatt marad. A műtétet követő 4. napon eltávolítják a varratokat.