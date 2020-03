Hogyan kerüljük el az antibiotikumot felfázáskor?

Az egyik pillanatban még úgy érezzük, azonnal kell egy vécét találnunk, ám odaérve a vizelés helyett csak az inger marad, az a pár csepp pedig, amit sikerül kipréselnünk, fájdalmas égő, csípő érzés kíséretében távozik. Bizony, ezek kétségkívül a hólyaghurut tünetei. Gyakran hívják felfázásnak is ezt az állapotot, a hólyaghurut, húgyhólyag-gyulladás (cystitis) kiváltó oka azonban mégsem a "fázás", hanem baktériumfertőzés. Bár férfiaknál is előfordulhat, nőknél gyakoribb, ennek oka pedig testfelépítésükben rejlik. Egyrészt a húgycső külső nyílása a hüvelybemenet és a végbélnyílás közvetlen közelében található, így könnyebben fertőződhet meg a hólyaghurutot leggyakrabban okozóE. colinevű baktériummal, amely a bélflóránk hasznos "lakója". Ráadásul a húgycső a nőknél jóval rövidebb is, mint a férfiaknál, emiatt az odakerülő baktériumok rövid idő alatt elérhetik a húgyhólyagot, ahol még könnyebben megtapadhatnak és elszaporodhatnak, gyulladást okozva az érintett szervekben.

Afelfázástünetei A következők mind hólyaghurutra utalnak: állandó és erős vizelési inger; égő érzéssel járó vizeletürítés; gyakori és kis mennyiségű vizelés; zavaros és erős szagú vizelet; alhasi nyomás, diszkomfort; előfordulhat véres vizelet; esetleg hőemelkedés vagy alacsony láz; szobatiszta kisgyermekeknél véletlenszerű nappali bevizelés újbóli megjelenése.

A kellemetlen panaszokat okozó állapot kialakulásához hozzájárulhat az is, ha hideg kőre ülünk, azaz felfázunk, de a gyakori, heves szexuális együttlét szintén szerepet játszhat benne. Korábban például az angolszász nyelvterületen meg is honosodott erre egy kifejezés, a honeymoon cystitis, azaz nászutas betegség. Ilyenkor is baktériumok okozzák a gyulladást, amelyek az intenzív mozgással a végbélnyílástól könnyen eljuthatnak a húgycsőnyíláshoz, onnan pedig a forgatókönyv ugyanaz, mint az előbb említett.

Gyakran hívják felfázásnak, de a hideg önmagában még nem okoz hólyaghurutot. Fotó: Getty Images

A változókor növeli a hajlamot

Kevesen gondolnák, de a hólyaghurut hátterében az ösztrogénszint csökkenése is állhat. Fokozott kitettséggel kell számolni például a menopauza idején vagy a szülést követő időszakban, amikor ebből a hormonból kevesebb termelődik a női testben.

Végül, de nem utolsó sorban, húgyhólyag-gyulladást okozhat az is, ha a test normál hüvelyflórájának egyensúlya felborul. A nők intim egészsége a hüvelyflóra kényes egyensúlyán is múlik, ami számos okból megbillenhet, s ez a változás ideális körülményeket jelenthet a káros baktériumok gyors szaporodásához. Ha pedig ott elszaporodtak, onnan már könnyen átkerülnek a húgycsőbe, majd a hólyagba. A hüvelyflóra természetes savas pH-értékének felborulását okozhatják gombák, különböző vegyszereket tartalmazó szappanok,fogamzásgátlóeszközök vagy tabletták, de például bármilyen bakteriális fertőzésre kapott antibiotikum is, amely a kórokozókkal együtt a szervezet számára hasznos baktériumokat (például a Laktobacillusokat) is elpusztíthatja.

Bízzunk szervezetünk erejében

Ezért is róka fogta csuka, ha a hólyaghurutra antibiotikum-kúrával próbálunk megoldást találni. Nyilván vannak olyan esetek, súlyos vagy szövődményes fertőzések, amikor a gyógyszer szedése elkerülhetetlen - persze ilyenkor feltétlenül szükséges, hogy szakember is keressünk fel, hiszen antibiotikumot csak az orvos írhat fel! Mégis, ha valaki észreveszi magán a hólyaghurut első tüneteit, a legjobb, amit tehet, hogy azonnal megpróbálja elkerülni a még nagyobb bajt. Az egészséges immunrendszerű szervezet ugyanis kis odafigyeléssel akár már néhány nap alatt képes legyőzni egy ilyen fertőzést.

De mit is tegyünk, ha sürgető vizelési ingerrel, alhasi fájdalommal jelentkező hólyaghurut kialakulására gyanakszunk? Először is igyunk minél többet! De nem akármit: lehetőleg szénsavmentes, cukormentes folyadékot, a legjobb ilyenkor a víz. Annyiszor menjünk mosdóba, ahányszor érezzük az ingert, ne tartogassuk, mert így nem tudja a sok folyadék kimosni a baktériumokat a hólyagunkból. A tüneteken lehet enyhíteni fájdalomcsillapító, gyulladáscsökkentő tablettákkal, valamint érdemes a természet gyógyszertárában is szétnézni.

Indokolatlanul ne vegyük be A helytelen, túlzott, illetve az indokolatlan antibiotikum-használat miatt olyan "szuperbaktériumok" jelentek meg, amelyek az ismert hatóanyagoknak ellenállnak. Az antibiotikum-rezisztencia jelenleg az egyik legnagyobb közegészségügyi kockázat az egész világon, így hazánkban is. Ha a folyamatot nem sikerül megállítani, akkor előfordulhat, hogy a jövőben a legáltalánosabb fertőző megbetegedésekre sem marad hatékony gyógyszerünk. Természetesen vannak olyan esetek, a hólyaghurut esetén például a nem múló vagy súlyosbodó panaszok, láz, gennyes vagy véres vizelet, amikor elkerülhetetlen az antibiotikum szedése, de ezt minden esetben orvosi előírásra, a szakember által meghatározott dózisban és időtartamig tegyük.

Fűben-fában orvosság

Sokaknak biztosan a medveszőlőlevél ugrik be, ha felfázásról van szó, és jól is teszik, akik ehhez nyúlnak. A medveszőlőlevél - Arctostaphylos uvae ursi - ugyanis nagyon hatékony a húgyutak tisztításában, de a vesékre és a vesekőre is kiváló a hatása. Vannak azonban, akiknek teafőzet formájában emésztési problémát okozhat, ilyenkor érdemes tablettát választani.

A medveszőlőlevél mellett vannak, akik a ragadványfű, a csalán vagy a gyermekláncfű hasonló jótékony hatásaira esküsznek, s akad, aki a tőzegáfonya mellett teszi le a voksát. Egy biztos azonban, hogy a bőséges folyadékfogyasztás mindegyik mellett nagyon fontos.

Ha azonban néhány nap elteltével sem javulnának a tünetek, akkor mindenképpen orvoshoz kell fordulni. A szakember ilyenkor jellemzően antibiotikumot ír fel, amit akkor is az előírt ideig kell szedni, ha netán hamarabb elmúlnának a tünetek. Érdemes ilyenkor az antibiotikum mellé probiotikus készítményt is alkalmazni, illetve hüvelyregenerálót használni, hogy elkerüljük a bél- és a hüvelyflóra károsodását.