A statisztikai adatok szerint a köznyelvben egyszerűen csak felfázásnak nevezett húgyúti fertőzésen a nők egyötöde legalább egyszer életében átesik. De fontos megjegyezni, hogy a betegség említett megnevezése megtévesztő lehet: bár az altest lehűlése szerepet játszhat a hólyaghurut kialakulásban, a felfázás valójában baktériumfertőzés, amit az esetek 80 százalékában az E. coli bélbaktérium okoz. És bár a férfiakat is érintheti a hólyaghurut, nőknél jóval gyakrabban fordul elő, a húgycsövük ugyanis sokkal rövidebb, így a kórokozók könnyebben és gyorsabban jutnak el a húgyhólyagba.

Milyen tüneteket okoz a felfázás?

A legjellemzőbb tünet a szokásosnál jóval gyakrabban és hirtelen jelentkező vizelési inger. Azonban többnyire csak kis mennyiségű vizelet ürül, ami megkönnyebbülést sem okoz: olyan, mintha nem is tudnánk kiüríteni a hólyagunkat. A vizelet lehet zavaros, vagy akár véres is, és kísérheti égő, csípő érzés, alhasi görcsök, illetve konkrét fájdalom is a szeméremcsont fölött. Súlyos esetben láz, hidegrázás, deréktáji fájdalom jelentkezhet, ilyenkor már szövődményre is gyanakodnunk kell.

Gyógynövények felfázásra

A hólyaghurut megelőzésére és korai stádiumban történő kezelésére számos szelíd gyógymód létezik, melyek segítségével hatékonyan fel tudjuk venni a harcot a kínzó tünetek ellen. A népi gyógyászatból ismert, klinikai vizsgálatokkal is igazolt hatású gyógynövényt érdemes ilyenkor segítségül hívnunk.

A felfázás kezelésének fő célja a hólyagba jutott baktériumok hólyagfalon történő megtapadásának és szaporodásának megakadályozása. Ezt vízhajtó és antibakteriális hatású gyógynövények alkalmazásával érhetjük el. Vízhajtásra alkalmas például a nyírfalevél, a pitypanggyökér, a mezei zsurló, az aranyvesszőfű, a lestyángyökér, a csalán, a jávai tea, a petrezselyemgyökér, a tövisesiglice-gyökér, a tarackbúza-gyöktörzs és a kukoricabibe, míg a tőzegáfonyának, valamint a medveszőlőlevélnek antibakteriális hatása van.

A jótékony medveszőlőlevél

Enyhe hólyaghurut esetén a medveszőlőlevél lehet segítségünkre. A medveszőlő számos kórokozó, köztük a fertőzések 80 százalékát okozó E. coli baktérium ellen is bizonyítottan hatásos. Ráadásul a közvetlen antibakteriális aktivitása mellett gyulladáscsökkentő, a baktériumok megtapadását gátló, valamint enyhe diuretikus hatással is rendelkezik, nem is csoda hát, hogy a gyógynövény egyes standardizált kivonatait az Európai Gyógyszerügynökség hagyományos növényi gyógyszerként ismerte el. A medveszőlő terápiás hatásáért a gyógynövény leveléből készült kivonatban található növényi hatóanyagok, az úgynevezett hidrokinon-származékok (arbutin, metil-arbutin) felelősek. Ezek a komponensek bár antibakteriális hatásúak, de - az antibiotikumokkal ellentétben - nem alakul ki velük szemben rezisztencia, ami visszatérő fertőzések esetén különösen előnyös.

A növény leveléből készített tea íze fanyar, kissé kesernyés, ezért vannak, aki nem szívesen fogyasztják, ráadásul az arra érzékenyebbeknek gyomorirritációt, émelygést, hányingert és hányást is okozhat. Az irritáló hatás csökkenthető a tea ízesítésével, de talán még jobb, ha a gyógynövényt szilárd formában (tabletta) alkalmazzuk.

Urzinol tabletta - az akut felfázás kezelésére

A vény nélkül kapható Urzinol tabletta medveszőlőlevél­kivonatot tartalmaz, ennek köszönhetően segíthet csillapítani az enyhe hólyaghurut kezdeti, hirtelen fellépő, kellemetlen tüneteit, köztük a sürgető vizelési ingert, illetve az égő érzéssel járó hólyagürítést. A felfázás első jeleinek észlelése után nem sokkal elkezdett kezelés 2-3 napon belül eredményes szokott lenni. Ha azonban a néhány napos kezelés nem jár eredménnyel, mindenképpen orvoshoz kell fordulni a diagnózis pontosítása, valamint a további kezelés megbeszélése céljából.

Vény nélkül kapható, medveszőlőlevélkivonat-tartalmú hagyományos növényi gyógyszer