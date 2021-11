Gyakori tévhitek a hüvelyi fertőzések kezeléséről

Hüvelyifertőzésáltalában akkor alakul ki, amikor a hüvelyi pH - ami normál esetben enyhén savas, 3,8 és 4,2 közötti értékű - valamilyen okból megváltozik, a hüvely pedig emiatt fogékonyabbá válik a különféle fertőzésekre. A kórokozók elszaporodását eleve megkönnyítik bizonyos körülmények: például a végbél közelsége, vagymenstruációidején a hüvelyben és környékén felgyűlt vér, ami kiváló táptalajt nyújt a káros mikroorganizmusok számára. A hüvelyi fertőzést ritkán, de okozhatja szexuális úton terjedő egysejtű ostoros parazita: ez a trichomonas-fertőzés. De lehet a probléma bakteriális eredetű is, ha a vagina természetes baktériumflóráját képező tejsavbaktériumok, más néven Lactobacillusok megfogyatkoznak, míg az egyébként ott élő, de normális körülmények között fertőzést nem okozó baktériumok pedig elszaporodnak. A gombás eredetű hüvelyi fertőzés ezzel szemben leggyakrabban a Candida gomba számlájára írható: becslések szerint minden nyolcadik nő megküzd vele élete során legalább egyszer.

A hüvelyi fertőzés tünetei kellemetlenek, ezért lehetetlen nem észrevenni őket. Bakteriális vaginózis esetén a hüvelyváladék bőségesebb, szürkésfehér színű és halszagú lesz, míg a gombás fertőzésnél az érintettek jellegzetes, sárgásfehér színű, túrós állagú váladékot tapasztalnak, ami égő-csípő érzést és viszketést is okozhat. Nem véletlen, hogy sokan még mindig tabuként kezelik a témát, és félnek szakembertől segítséget kérni, ha felmerül a hüvelyi fertőzés gyanúja.

Akadnak, akik kivárnak, azt remélve, hogy a probléma majd magától elmúlik, míg mások házi módszerekkel kísérleteznek és a legkülönfélébb, "ismerőstől hallott" vagy internetről ellesett, egészségre ártalmas praktikákkal kísérleteznek. Egyik sem jó ötlet. Az alábbiakban összeszedtük a leggyakoribb tévhiteket a hüvelyi fertőzések kezeléséről.

Hüvelyi fertőzésen szinte minden nő átesik élete során. Fotó: Getty Images

Tévhit: Csak bekapom az antibiotikumot és meggyógyulok

Nem minden hüvelyi fertőzésre jó az antibiotikum. A bakteriális és a gombás eredetű fertőzés más-más kezelési módot igényel, amiről minden esetben a kezelőorvosnak kell döntenie. Legfeljebb a bakteriális fertőzés esetén segíthet a szakember által javasolt antibiotikum-kúra, amit a meghatározott ideig és az előírt mennyiségű gyógyszer beszedésével kell folytatni, kiegészítve a hüvely egészséges baktériumflórájának helyreállításával, amelynek célja az újabb fertőzés elkerülése. A gombás eredetű hüvelyi fertőzések viszont nem győzhetőek le antibiotikummal, ezért erre a célra speciális gombaellenes hatóanyagot tartalmazó, hüvelybe helyezhető kúpokat, krémeket, valamint szájon át szedhető készítményeket szoktak javasolni. Ha a hüvelyi fertőzést nem sikerül teljesen kikezelni, az arra fogékonyaknál többször is kiújulhat, súlyos esetben olyan komoly szövődményeket is okozva, mint a méhnyálkahártya-, vagy a kismedence-gyulladás.

Tévhit: A joghurtos tampon helyreállítja a hüvelyflórát

Időről időre felbukkan az internetes "jótanácsok" között a joghurtba mártott tampon mint bevált gyógymód. Ez azonban tévedés: sem a bakteriális, sem a gombás eredetű hüvelyi fertőzések kezelésére nem alkalmas. Bőr- és nemigyógyászok nem győzik hangsúlyozni, hogy senki ne próbálkozzon joghurtos tampon felhelyezésével, mert csak további károkat okozhat vele magának. A probiotikusként reklámozott, élőflórás joghurtok - amelyek olyan mikroorganizmusokat tartalmaznak, amelyek jótékony hatást gyakorolhatnak a bélflórára és az emésztésre - fogyasztása kizárólag szájon át javasolt. Arra azonban nem alkalmasak, hogy bármilyen testrészünket kenegessünk vele. A joghurtban lévő mikroorganizmusok között ugyan kis mennyiségben megtalálható az a tejsavbaktérium, ami a hüvely enyhén savas kémhatását fenntartja, ám ez nem jelenti azt, hogy helyre lehetne állítani vele a hüvely károsodott baktériumflóráját. Sőt, mivel a legtöbb joghurt tartalmaz cukrot, a cukor pedig kiváló táptalajt jelent a gombáknak, egy esetleges joghurtos "kezelés" esetén szinte borítékolható a gombás felülfertőződés. A hüvelyben élő tejsavbaktérium-flórát kizárólag a speciálisan erre a célra szolgáló készítményekkel lehet visszaállítani.

Tévhit: A fehérneműre cseppentett teafaolaj fertőtleníti a hüvelyt

A mai napig számos, természetes gyógymódokat hirdető oldal igyekszik erősíteni azt a tévhitet, amely szerint százszázalékos tisztaságú teafaolajjal kezelni lehet a hüvelyi fertőzéseket. A szakemberek azonban ezt senkinek nem ajánlják. A jellegzetes, kámforos illatú teafaolaj alapvetően fertőtlenítő, gombaölő hatású, ezért az ezt tartalmazó készítményeket számos probléma ellen bevetik: a többi között a pattanásos bőr vagy akörömgombakezelésére. Sokan ez alapján gondolhatják - tévesen -, hogy ez a szer gombás eredetű hüvelyi fertőzés esetén is beválhat. Ez azonban nem így van. A teafaolajjal egyébként is érdemes csínján bánni. Mivel nagyon erős, a kozmetikai termékekbe is hígítva kerül bele, igen alacsony, mindössze 5-10 százalékos koncentrációban - attól függően, hogy mely területek kezelésére ajánlják. Ugyanakkor a teafaolaj az arra érzékenyeknél allergiás reakciót válthat ki, ami a bőr kipirosodásával, felhólyagosodásával és a már meglévő bőrbetegségek felerősödésével járhat. Semmiképpen nem ajánlott tehát érzékeny nyálkahártyára, de még annak a közelébe sem juttatni - a hüvelybe pedig különösen nem.

Tévhit: Az almaecetes fürdő hatékony hüvelyi fertőzés esetén

A teafaolajhoz hasonlóan az almaecet is teljesen alkalmatlan arra, hogy meggyógyítsa a hüvelyi fertőzéseket. Gomba- és baktériumölő hatása miatt a Candida-diétába elvileg beilleszthető, de kizárólag szájon át fogyasztva és akkor sem töményen, hanem megfelelően hígítva. Az almaecet ugyan savas kémhatású, ám arra mégsem képes, hogy a gyomorba bekerülve a hüvely természetes savas pH-értékét helyreállítsa. Helyi alkalmazása pedig egyáltalán nem javasolt, még úgy sem, ha a fürdővízbe cseppentjük. A hüvelybe juttatva komoly irritációt okozhat, felsértheti a nyálkahártyát, amelyen keresztül így könnyen bejuthatnak szervezetünkbe a kórokozók.

Tévhit: A sok fokhagyma hüvelyi fertőzés ellen is jó

Ez megint csak téves elképzelés. Afokhagymaegészségre gyakorolt pozitív hatásai évezredek óta ismeretesek: e sokoldalú fűszernövény előnyeit az ételek ízesítése mellett a gyógyításban is kiaknázhatjuk. Kutatások bizonyítják, hogy rendszeres fogyasztása esetén hatóanyagai szerepet játszanak többek között a vércukorszint és a koleszterinszint szabályozásában. Baktérium- és vírusölő hatása miatt a megfázásos időszakban sokan előszeretettel vetik be "immunerősítőként", ahogy bizonyos gyomor- és bélpanaszok esetén is hasznos lehet. Mértéktelen fogyasztása azonban egyáltalán nem erősíti fel az egészségre gyakorolt pozitív hatásait, sőt állandó, kellemetlen leheletet és rossz szagú verejtékezést okoz, emellett olyan mellékhatásokkal is járhat, mint a hányinger vagy a bélirritáció. Fogyasztása kizárólag szájon át javasolt, a hüvelybe semmilyen formában ne juttassuk, mert roncsolhatja a nyálkahártya szövetét: a fokhagymagerezd összepréselésekor allianáz enzim keletkezik, ebből allicin lesz, ami kénvegyületekké bomlik és komoly fertőzésekhez vezethet.

Tévhit: Napi háromszori irrigálással javul a hüvelyi fertőzés

A gyakori hüvelyöblítés - irrigálás - a nőgyógyászok szerint még akkor sem ajánlott, ha valakinek teljesen egészséges a baktériumflórája. A hüvely normális esetben magától tisztul, ennek jele a hüvelyváladék, amelynek aktuális mennyisége, állaga, színe és szaga folyamatosan változik, attól függően, hogy milyen hormonális változásokon esünk át, a ciklusunk mely szakaszában járunk, illetve hogy milyen a nemi életünk. A hüvelyváladék a hüvelyflóra elemeit, számos mikroorganizmust, hámsejtet, különféle savakat - húgysavat, tejsavat - és immunoglobulint tartalmaz, kémhatása enyhén savas, ideális pH-értéke 3,8-4,5 közötti. A rendszeres hüvelyöblítés ezt a természetes kémhatást változtatja meg. Mivel az irrigálás hatására a tejsavbaktériumok jelentős része elpusztul, emiatt felborul a hüvelyflóra egyensúlya és hamar elszaporodhatnak a különféle kórokozók. Ráadásul egy nem megfelelően használt és nem tökéletesen tisztán tartott irrigáló készülékkel a hüvely könnyen újrafertőződhet. Ha valaki mégis e megoldás mellett dönt, mindenképpen egyeztessen orvosával, és kizárólag a szakember által javasolt, gyógyszertárban kapható oldatokat használja.