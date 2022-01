Görcsös napok: ezért vegyük komolyan a menstruációs fájdalmat

A nemi éréssel járó természetes folyamat, hogy a lányok pubertás korban, vagyis általában 11-14 évesen - akadnak, akik előbb, mások később - menstruálni kezdenek. Az első néhány évben, amíg a peteérést, ezzel együtt a ciklust szabályozó hormonok egyensúlya be nem áll, amenstruációsokaknál rendszertelenül jelentkezhet. Ám az első vérzést követő 4-5 éven belül a legtöbb lánynál kialakul a normális periódus, ami átlagosan 28 napos. Mivel számos testi és lelki tényező befolyásolja, a ciklus hossza egyénenként és időszakosan eltérő lehet, ám szakemberek szerint 21 és 35 nap között teljesen normálisnak számít.

Mindenki másképp éli meg a "piros betűs" napokat

Akadnak, akiket egyáltalán nem visel meg sem a havi vérzés előtti pár nap, sem a menstruáció. Nem tapasztalnak különösebben kellemetlen tüneteket, energikusak és a közérzetükre sincs panasz. A nők nagy része azonban nem ilyen szerencsés, és vagy a menstruációt megelőző egy hétben jelentkező premenstruációs szindróma (PMS) tüneteit - mint például a mellek érzékenysége, a megnövekedett étvágy, a gyakori hangulatingadozás, az ingerlékenység -, vagy a vérzéssel járó kellemetlenségeket tapasztalja meg. Esetleg mindkettőt. Hogy kinél milyen panaszok jelentkeznek, mennyire erősek és kit mennyire visel meg ez az időszak, egyénenként változó.

Ahogy a menstruációt megelőző, úgy az azt kísérő tünetek is rendkívül változatosak lehetnek. Ezek közé tartozik a már említett emlőérzékenység, ingerlékenység és gyakori hangulatváltozás. De a puffadás és szélgörcsök, a hasmenés, a pattanások megjelenése, sőt, az enyhe fejfájás vagy a mérsékelt alhasi görcsök is természetesnek számítanak. Ezek a vérzés kezdete után néhány nappal jellemzően teljesen elmúlnak. Amennyiben mégsem, esetleg afájdalommár-már elviselhetetlen, előfordulhat, hogy valamilyen egészségügyi probléma vagy rendellenesség áll a háttérben.

Egyesek könnyebben viselik a PMS-t, mások viszont annyira rosszul vannak ilyenkor, hogy iskolába vagy dolgozni menni is képtelenek. Milyen panaszokkal járhat, mi állhat a hátterében, és hogyan enyhíthetünk a kellemetlenségeken: összegyűjtöttük a legfontosabb tudnivalókat a PMS-ről.

Meddig tekinthető normálisnak a fájdalom?

Az emberek fájdalomküszöbe igencsak eltérő. Némelyek már azt is nehezen viselik, ha beütik a lábukat vagy ha ki kell húzniuk egy szőrszálat. Ennek ellenére van egy határ, ami felett a menstruációt kísérő fájdalom már nem tekinthető normálisnak. Ezt általában könnyű megállapítani. Amikor valakinek annyira görcsöl az alhasa, hogy alig tud járni, és inkább összegömbölyödve fekszik az ágyán, mert nem tudja elvégezni napi teendőit, és csak arra koncentrál, hogy a fájdalom enyhüljön, ebbe a kategóriába tartozik. Ilyenkor érdemes nőgyógyászhoz fordulni. Különösen akkor, ha visszatérő jelenségről van szó. Az órákig, esetleg napokig tartó, erős, csak gyógyszer hatására múló görcsös fájdalom ugyanis komoly betegségekre is utalhat.

Ha alig tudunk kikelni az ágyból a görcsök miatt, az nem normális.

Fotó: Getty Images

A fájdalom lehetséges kiváltó okai

Fontos tudni, hogy nem minden fájdalmas menstruáció hátterében áll szervi rendellenesség vagy kóros elváltozás. De előfordulhat, hogy ez okozza a problémát. Erős, görcsös fájdalommal jár például az endometriózis: amikor a méh nyálkahártyájának sejtjei a méhen kívül máshol - például a petefészekben vagy a kismedencei hashártyán, esetleg a húgyhólyagban - is felbukkannak, megtapadnak. Ezek amellett, hogy az adott területen gyulladást okoznak, súlyos esetben összenövésekhez vezethetnek, ami szinte elviselhetetlen alhasi fájdalommal jár. Ahogy az is, ha ezek méhüregen kívül megtelepedett méhnyálkahártya-sejtek ugyanúgy minden hónapban megvastagszanak, majd leválnak, mint a méhben lévők.

Erős menstruációs görcsöket okozhat a méhben kialakuló és gyorsan növekvő mióma is. Ugyan jóindulatú elváltozásról van szó, de a mióma fejlődését és alakulását érdemes a nőgyógyászati vizsgálatok alkalmával fokozott figyelemmel kísérni, mert a terebélyesedő mióma akadályozhatja a méh összehúzódását, a méhnyálkahártya leválását és ürülését. Ez amellett, hogy erős fájdalommal jár, egyéb egészségügyi problémák, például gyulladások kialakulásához is vezethet.

A hormonális problémák - mint a túl magas ösztrogénszint - is okozhatnak alhasi görcsöket menstruáció idején, ahogy a méhen kívüli terhesség is. Utóbbi esetében a görcsök annyira erősek lehetnek, hogy az illető levegőt is alig kap. Ha valaki szokatlanul erős fájdalmat észlel, amihez extrém mértékű vagy szokatlan mennyiségű és állagú vérzés társul, és nem zárható ki egy esetleges terhesség lehetősége, azonnal forduljon orvoshoz. Az ellátatlanul maradt méhen kívüli terhesség ugyanis életveszélyes állapotot idézhet elő.

Ezért létfontosságú a vaspótlás

Egy átlagos menstruáció 4-7 napig tart és ez idő alatt körülbelül 30-40 ml vér távozik a szervezetből. A vérrel együtt azonban jelentős mennyiségű vas is kiürül, milliliterenként körülbelül 0,4-0,5 milligramm. Ez nagyjából 12-20 milligrammnyi vasveszteséget jelent ciklusonként, amellett a napi néhány milligramm mellett, ami egyébként is - természetes módon - távozik. Ám mivel a vérzés erőssége és hossza egyénenként változó, akad, aki ennél jóval több vasat veszíthet.

Elhúzódó, vagyis 7 napnál tovább tartó, vagy erős, görcsös menstruáció esetén - ezt jelzi, ha óránként kell cserélni a tampont vagy az egészségügyi betétet, esetleg fokozott nedvszívóképességű betétre van szükség - 80 ml, vagy annál több vér is távozhat. Amellett, hogy ez alapjáraton megterheli még az egészséges szervezetet is, azzal jár, hogy viszonylag rövid idő alatt tetemes mennyiségű - 24-40 mg - vas kerül ki a szervezetből. Hogy elkerülhetők legyenek a túlzott vérveszteség okozta egészségügyi panaszok, a menstruáció során távozó vasat tudatosan és folyamatosan pótolni kell.

Ha ugyanis a vashiány állandósul, a vasraktárak kimerülnek, és vérszegénység alakulhat ki. Ez pedig olyan kellemetlen tüneteket okozhat, mint a szapora szívverés, a nehézlégzés, a fáradékonyság, az álmatlanság, a sápadt bőr, vagy a töredező haj és körmök. A jelenlegi ajánlás szerint a nem várandós, és menopauzával nem küzdő nőknek, valamint a férfiaknak is körülbelül napi 14 mg vas bevitelére van szükségük. Ha magas vastartalmú élelmiszerek, például gabonafélék, magvak, egyes húsfélék, tejtermékek, vagy zöldségek fogyasztásával nem tudjuk fedezni napi szükségletünket, választhatunk vaspótlásra alkalmas készítményeket, amelyek gyorsan és hatékonyan felszívódnak és biztosítják szervezetünk számára az utánpótlást.

Így csillapíthatjuk a menstruációs görcsöket

A menstruációs fájdalomba nem kell "beletörődni": tehetünk ellene, hogy ez a pár nap ne járjon szenvedéssel. Javíthat közérzetünkön, ha ebben az időszakban többet pihenünk, és kerüljük a megerőltető fizikai tevékenységeket. Enyhítheti az alhasi görcsöket a meleg zuhany - különösen a has környékére koncentrált, kellemesen meleg - de nem forró - vízsugár. Akad, aki nyugtató teára esküszik, másnak egy pohár vörösbor segít a fájdalom enyhítésében. De olyanok is vannak, akik csak fájdalomcsillapítóval tudják átvészelni a vérzés első pár óráját. A lényeg, hogy mindenki tapasztalja ki, neki mi használ, és ha úgy érzi, hogy menstruációja nem a megszokott módon zajlik, ne féljen szakembertől segítséget kérni.