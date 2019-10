Furcsa tünetek, amelyek szex után jelentkezhetnek

Mindannyian tudjuk, hogy a szexnek nem szabad fájnia. Ettől függetlenül van, hogy tényleg fáj és. Előfordulhat az is, hogy az orgazmus miatt a méh elkezd görcsölni. A szex hatására ugyanis oxitocin szabadul fel, ez pedig méhösszehúzódásokat okoz. Ha ezen típusú görcsök csak ritkán történnek, nem kell aggódni. De ha a fájdalom túl gyakori, mielőbb érdemes orvoshoz menni, ez a tünet ugyanis jelezhet miómát, endometriózist vagy akár méhnyakrákot is.

Nagyon ég valami

Vér a lepedőn

Valami viszket

Egyedüllét utáni vágy

Vécére kell rohanni

Ha szex után valami ég, az még nem (feltétlenül) jelent nemi betegséget . A vagina szövetei ugyanis ilyenkor vérbő állapotban vannak és mivel a húgycső közel van a vaginához, a szex utáni vizelés okozhat időszakos égő, csípő érzést. Ez azonban. Ha a panasz órák vagy napok múltán is jelentkezik, jóval nagyobb lehet a probléma.A nőgyógyászok szerint sokszor lehet szex után vérzést tapasztalni. Ennek leggyakoribb oka az, hogy szex közben a méhnyak összeszorul és begyullad. Emellett a vagina is sérülhet a durva szex következtében. A begyulladt. Ha a lepedőre került vér sötétebb, az sem feltétlenül probléma, lehet ez ugyanis a méhből érkező régebbi menstruációs vér. Azért ha a szex utáni vérzés egynél többször fordul elő, el kell menni orvoshoz.Ez általában érzékenységet vagy allergiát jelez, a bűnös pedig síkosító, gél vagy akár óvszer is lehet. Viszketés azonban annál is előfordulhat, aki nem használt ilyet, vannak ugyanis, akik, pontosabban a spermában található egyik fehérjére. A tünetek az ejakulációt követő 30 percen belül jelentkeznek és több óráig vagy akár több napig is tarthatnak. Minderről az International Society for Sexual Medicine számol be. Meglepő módon a spermaallergia bármikor jelentkezhet, akár egy több éves stabil kapcsolatban is.A szex utáni összebújás teljesen normális, de néha ez az utolsó dolog, amit szeretnénk - és ez is gyakrabban történik meg emberekkel, mint azt gondolnánk. A Sexual Medicine szaklapban nemrégiben publikált tanulmányból például kiderül, hogy a, amelyet posztkoitális diszfóriának (PCD) hív a szaknyelv, a kutatási alanyok 46 százalékánál jelentkezik.A Women's Health egy anyaga szerint egyeseknél nemcsak viszketést okozhat a sperma, hanem még vécére is kell rohanniuk tőle. A spermában található, ha a vaginába vagy a béljáratba kerülnek, mivel összehúzódásra késztethetik a simaizomzatot. És ha ezen izmok túl gyorsan húzódnak össze, akkor azonnal a vécére kell rohanni. Ez a probléma óvszer használatával megelőzhető.