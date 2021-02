A köznyelvben egyszerűen csak felfázásként emlegetjük, ám a betegség kialakulásáért elsősorban mégsem a hideg a felelős. A hólyaghurut valójában egy húgyúti fertőzés, amit az esetek 80 százalékában az E.coli nevezetű bélbaktérium okoz.

Milyen tünetei vannak a felfázásnak?

A felfázás legjellemzőbb és leggyakrabban jelentkező tünete a gyakori és sürgető vizelési inger. Sokaknál fordul elő az is, hogy bár folyamatos vizelési ingerük van, vizeletet csak alig-alig tudnak üríteni, ami így a várva várt megkönnyebbülést sem hozza el. Jellemző, hogy a vizelet ilyenkor zavaros, a szokásostól eltérő szagú, sőt akár véres is lehet. A vizelést gyakran kíséri csípő, égő érzés vagy alhasi görcs. Ha az említett tünetek mellett hidegrázás és hőemelkedés is jelentkezik, akkor előfordulhat, hogy valamilyen szövődménnyel van már dolgunk.

A vizelést gyakran kíséri csípő, égő érzés vagy alhasi görcs. Fotó: Getty Images

A gyógyteák és a felfázás

A hólyaghurut kezdeti szakaszában, amikor a panaszok még enyhék, sokan fordulnak a különféle gyógyteákhoz, abban bízva, hogy azokkal "kimossák" a húgyutakból a kórokozókat. Bizonyos főzetek valóban hasznosak lehetnek, már csak azért is, mert a bőséges folyadékbevitel valóban megakadályozhatja a hólyagba jutott baktériumok hólyagfalon történő megtapadását. Ha pedig a tea valamilyen antibakteriális hatású gyógynövényből készül, akkor még fel is tudja venni a harcot a kórokozókkal. A drogériákban kapható, különféle teák hatásosságában viszont nem mindig lehetünk biztosak.

Fontos tudni, hogy bár több olyan gyógynövény is létezik, amely antibakteriális anyagokat termel, a húgyúti fertőzések kezelésére csak azok alkalmazhatók sikerrel, amelyek a vesén át kiürülő antibakteriális anyagot tartalmaznak - ilyen például a medveszőlőlevél. Ám az egyáltalán nem biztos, hogy a bolti polcokon sorakozó, felfázására szánt teakeverékek mindegyike ilyen, valóban hatásos antibakteriális gyógynövényt tartalmaz. Emiatt érdemesebb lehet inkább a gyógynövény hatóanyagával készült, ellenőrzött minőségű patikai készítményt választanunk.

Már csak azért is, mert sokan vannak, akik idegenkednek a gyógyteáktól, és a kellemetlen ízük miatt nem szívesen fogyasztják őket. Például a felfázás ellen hatékony medveszőlőlevél tea formájában rendkívül fanyar, kesernyés ízű, ráadásul az érzékenyebbeknél gyomorirritációt, émelygést, hányingert, hányást is okozhat, így sokan inkább nem is próbálkoznak vele. A teázás helyett éppen ezért érdemes olyan alternatívát választanunk, ami nemcsak, hogy bizonyítottan hatásos, de mellékhatással sem jár és jóval kevesebb kellemetlenséget okoz.

A gyógyító medveszőlőlevél

Amint azt korábban említettük, a medveszőlőlevél enyhe hólyaghurut esetén hasznos segítségünk lehet. A gyógynövény bizonyítottan hatásos az E. coli baktérium ellen, antibakteriális hatása mellett pedig gyulladáscsökkentő, a baktériumok megtapadását gátló, valamint enyhe vízhajtó hatással is rendelkezik. A medveszőlő terápiás hatását a gyógynövény levelének kivonatában található növényi hatóanyagok, az úgynevezett hidrokinon-származékok biztosítják. Ezek az anyagok igazoltan antibakteriális hatásúak, de jó hír, hogy ellentétben az antibiotikumokkal, velük szemben nem tud rezisztencia kialakulni. A medveszőlőlevelet ráadásul nemcsak tea, hanem hagyományos növényi gyógyszer formájában is alkalmazhatjuk, így elkerülhetjük a növény okozta kellemetlen mellékhatásokat.

