Félek, hogy koraszülött lesz a babám!

Afertőzéstünetei önmagukban is nagyon kellemetlenek, a lehetséges szövődmények pedig már súlyosabb állapotot okoznak. A várandósság során kialakuló bakteriális vaginózis mind a vetélés, mind a koraszülés kockázatát növeli. Ezért nagyon fontos, hogy megelőzzük, illetve probléma esetén gyorsan és hatásosan kezeljük ezt a megbetegedést. Hogyan ismerhetjük fel?

Folyás és viszketés

Jellegzetes tünet a bőséges, szürkésfehér, halszagú folyás, amelyet kísérhet csípő, égető érzés, illetve viszketés. A hüvelyi pH-eltolódás következményeként a jótékony Lactobacillusok száma lecsökken, amelynek következményeként fogékonyabbá válunk a különböző eredetű hüvelyi fertőzésekre. A bakteriális vaginózis hajlamos a kiújulásra, a visszatérő tünetek megkeseríthetik a mindennapjainkat, súlyosabb esetben szövődményeket is okozhatnak.

A bakteriális vaginózis komoly kockázatot jelent terhesség alatt. Fotó: iStock

Súlyos szövődmények

A megbetegedés szövődményei nagyon veszélyesek: a kezeletlen fertőzés kismedencei gyulladást eredményezhet, amely akár meddőséget is okozhat. A legkomolyabb következmények a várandós nőket érinthetik, ugyanis a bakteriális vaginózis növeli a méhen belüli magzati fertőzés és az idő előtti burokrepedés kockázatát, ami miatt nagyobb az esély vetélésre és koraszülésre.

Alkohol, cigi, szex

A bakteriális vaginózis több életmódbeli tényezőre is visszavezethető: a dohányzás, az alkoholfogyasztás, a szexuális partnerek túl gyakori váltogatása, nagyon gyakori szexuális együttlét, illetve az új partnerkapcsolat is a kiváltó okok közé tartoznak. A hüvelyflóra egyensúlyát felboríthatja még bizonyos gyógyszerek, köztük az antibiotikumok és a hormonálisfogamzásgátlógyógyszerek szedése is. Egyes betegségek, mint például a cukorbetegség vagy a vérszegénység szintén hajlamosítanak a megbetegedésre.

Felejtsük el az irrigálást

A nem megfelelő intim higiénia is a bakteriális vaginózis kiváltó okai közé tartozik, de nemcsak a hiányos, hanem a túlzásba vitt tisztálkodás is. Fontos, hogy csakis orvosi utasításra irrigáljunk, hiszen a szükségtelenül végzett hüvelyöblítésekkel a jótékony baktériumokat is elpusztíthatjuk, és felborítjuk az egyensúlyt. Mivel a vér ugyancsak megváltoztatja hüvelyi pH-t, ezért amenstruációalatt cseréljük minél gyakrabban a betétet és a tampont. Éjszaka inkább ne használjunk tampont, hiszen ekkor nem tudjuk megfelelő időközönként cserélni, így nő a fertőzésveszély.

Az intim higiénia részeként nem árt betartani egy alapszabályt: vécézés után mindig elölről hátrafelé töröljünk, ellenkező esetben ugyanis széklet kerülhet a hüvelybe, amely szintén fertőzésekhez vezet. Ugyanilyen fontos, hogy strandolás vagy bármilyen medencében való fürdés után azonnal zuhanyozzunk le, majd cseréljük szárazra a vizes fürdőruhát.

Gyógyszeres kezelés

Ha az orvos diagnosztizálta a problémát, bakteriális vaginózis és visszatérő húgyúti fertőzések kezelésére leggyakrabban antibiotikumot ír fel. Mindenkor tartsuk be az orvosi utasítást, és szedjük be maradéktalanul az előírt gyógyszeradagot abban az esetben is, ha a tünetek hamarabb elmúlnak, hiszen a kiújulás megelőzése miatt szükséges a kórokozók maradéktalan kiirtása a hüvelyből.

Az egyensúly helyreáll

Mivel az antibiotikum-kúra felborítja a hüvelyflóra egyensúlyát, ilyenkor mindig gondoskodnunk kell a hüvely élettani pH-értéke, vagyis az enyhén savas kémhatás helyreállításáról és fenntartásáról. (Ellenkező esetben gyorsan visszatér a megbetegedés.) A kiegészítő kezelésre alkalmasak a különböző hüvelykrémek, amelyek a pH-érték helyreállítása mellett elősegítik a kórokozók elleni védelmet biztosító saját Lactobacillus-flóránk növekedését. Mindezt olyan összetevők segíthetik elő, mint a savas közeget teremtő tejsav, vagy a citromsav, a fertőtlenítő hatású ezüst, vagy a tejsavbaktériumok "táplálékát" biztosító prebiotikum.

Megelőzés várandósoknak

Az ilyen célra kifejlesztett hüvelykrémeket nemcsak a probléma fennállása esetén, hanem megelőzésként is lehet alkalmazni, különösen, ha a fertőzés és a tünetek gyakran visszatérnek. Egyes készítmények a nőgyógyásszal egyeztetve terhesség és szoptatás alatt is alkalmazhatóak, így segítségükkel csökkenthető a bakteriális vaginózis okozta koraszülés és vetélés kockázata.