A hüvelygomba az egyik leggyakoribb hüvelyi fertőzés, amely a nők többségét élete során legalább egyszer biztosan érinti. A fertőzés kezelésére a szakorvosok általában szájon át szedhető gyógyszereket szoktak felírni, ám a gyógyulásunk érdekében előnyös lehet helyileg is kezelni a problémát. Mutatjuk, miért!

A hüvelygomba kialakulását okozó Candida gombák természetesen is jelen vannak a hüvelyflórában, és egészen addig nem okoznak problémát, amíg a hüvelyflóra egyensúlya fel nem borul és a gombák túlságosan el nem szaporodnak. A hüvelyflóra egyensúlyát az úgynevezett Lactobacillusok tartják fenn azzal, hogy savas kémhatást biztosítva megakadályozzák a kórokozók elszaporodását. Ezt a kényes egyensúlyt több tényező is meg tudja zavarni, utat engedve a Candida gomba túlburjánzásának. A hüvely védelmi rendszerének meggyengülése mögött akár egy antibiotikumkúra is állhat, de hajlamosíthat a fertőzés kialakulására a magas hormontartalmú fogamzásgátló tabletták szedése, a cukorbetegség, illetve a stresszes életmód is, továbbá szerepet játszhat benne még a magas szénhidráttartalmú ételek fogyasztása, egyes intimbetétek és spermicid krémek használata, vagy a szoros, műszálas ruházat.

A hüvely gombás fertőzésének leggyakoribb tünetei:

fehér, túrós állagú hüvelyváladék

viszkető intimtájék

sajgó érzés a hüvelybemenet környékén

kivörösödött szeméremajkak

vizeléskor jelentkező fájdalom

közösüléskor jelentkező fájdalom

A hüvelygombát kezelni kell - de hogyan?

Ha először találkoztunk a hüvelygomba kínzó tüneteivel, mindenképpen érdemes felkeresnünk a nőgyógyászunkat, aki kenetvétel és a laboratóriumi vizsgálat után receptre kapható, szájon át szedhető gyógyszert fog javasolni számunkra. Minden esetben fontos, hogy az orvos által felírt gyógyszert az utasításoknak megfelelően beszedjük, ám a szájon át szedhető pirulák mellett érdemes kiegészíteni a terápiát vény nélkül kapható, helyileg ható szerekkel is. Hogy miért lehet erre szükség? Az okok a gyógyszerek hatásmechanizmusában keresendők.

Amikor egy szájon át szedhető tablettát lenyelünk, a pirula először a gyomrunkba kerül, majd onnan a bélrendszerbe, ahonnan aztán felszívódva a májba jut. A májunk azonban a gyógyszer hatóanyagának 90 százalékát lebontja, így mindössze a hatóanyag 10 százaléka lesz képes hasznosulni a szervezetben. A szájon át szedhető tabletták ugyanakkor komoly megterhelést jelenthetnek a májnak. A vérbe jutó gyógyszert pedig többségében a vese távolítja el, ami extra munkát jelent számára. Ugyanez a folyamat a helyileg alkalmazható készítményeknél nem játszódik le, ami azt jelenti, hogy egy helyileg alkalmazható hüvelykúp százszázalékosan ott fogja kifejteni a gyógyító hatását, ahol szükség van rá, és nem terheli sem a májat, sem a vesét. Mivel a lokális hüvelykúp hatóanyaga nem jut a beteg vérébe, így az egyéb, szájon át szedett gyógyszerek hatását sem zavarhatja meg.

Gondoljunk a megelőzésre is!

A megfelelő kezelés mellett nem lehet eléggé hangsúlyozni a megelőzés fontosságát. A megelőzés érdekében kerüljük a túl szoros műszálas fehérneműt, viseljünk inkább mindig természetes, jól szellőző anyagból, például pamutból készült alsókat. Figyeljünk oda az intim higiéniánkra, de azért ne essünk túlzásokba: az intim mosakodók, irrigátorok, illatosított szappanok, fürdőadalékok, sőt az illatos betétek, WC-papírok és az intim spray-k használatát is próbáljuk meg kerülni. Cseréljük rendszeresen a törölközőnket, a toalettpapírral pedig mindig elölről hátrafelé töröljük a gáttájékot.

Micovag hüvelykúp - helyileg számol le a hüvelygombával

A patikában vény nélkül kapható Micovag Plus hüvelykúp ott fejti ki komplex hatását, ahol igazán szükség van rá: az enyhén savas hüvelyi pH helyreállításával képes gátolni a gombák szaporodását, egyúttal csillapítja a viszketést és az égő érzést is a hüvelyben. A Micovag Plus két fő összetevője, a bórsav és a tejsav mellett bizabololt is tartalmaz, amely a jól ismert, gyulladáscsökkentő hatású kamillavirág illóolaja. Ha sürgős segítségre van szükségünk, csak be kell ugranunk egy doboz Micovag Plus hüvelykúpért a patikába, és leemelni azt a polcról.

Patikában kapható gyógyászati segédeszköz.