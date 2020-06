Ez is állhat a combtőfájdalom hátterében

Egy olvasónk fejezte ki aggodalmát a Bartholin-ciszta eltávolítása után jelentkező zsibbadó fájdalomról. Vajon mit jelenthet a műtét utáni fájdalom, és mi is pontosan a Bartholin-ciszta?

A Bartholin-mirigyek a hüvelybemenetnél helyezkednek el, fő feladatuk, hogy a hüvelyt nedvesen tartsák. Amennyiben a mirigy kivezető nyílása elzáródik, akkor ciszta, fertőződés esetén tályog jön létre. Meglehetősen gyakori betegségről van szó, a kórházakban heti több esettel is találkoznak.

Mi okoz Bartholin-cisztát?

Amennyiben a mirigy kivezető csöve eltömődik, elgennyesedik, úgy az általa termelt váladék nem tud kiürülni, ez pedig cisztát hoz létre. Ez a ciszta könnyen felülfertőződhet, különösen akkor, ha a beteg immunrendszere gyengébb. Ilyenkor tályog jön létre, amely már komolyabb problémákat okozhat.

Milyen tünetek utalnak az elváltozásra?

A Bartholin-ciszta nem okoz különösebb gondot, mindaddig, amíg el nem fertőződik. A jelenség bogyószerű elváltozás, mely könnyen eltályogosodhat, akár egy hüvelyfertőzés, akár a hüvelyflóra egyensúlyának felborulása kapcsán. Ilyenkor komolyfájdalomjelzi a tályog jelenlétét, a mindennapi teendők, sőt az ülés, járás is elviselhetetlenné válik. Emellett az említett terület kipirosodik, begyullad, delázvagy hőemelkedés is jelentkezhet. Ez az állapot már épp elég indok, hogy orvoshoz forduljunk.

A Bartholin-ciszta eltályogosodása kínzó fájdalommal jár

Mi történik az orvosnál?

A diagnózist könnyen felállítják, elég hozzá egy fizikális vizsgálat. Ezt követően műtéti úton kezelik a tályogot. A műtét egynapos sebészeti beavatkozásnak minősül, azaz a beavatkozást követően a beteg pár óra elteltével elhagyhatja a kórházat. A műtét általában helyi érzéstelenítéssel történik, az altatást csak a tályog nagy mérete indokolja, amit az orvos előre közöl a beteggel.

A beavatkozás során a Bartholin-mirigyet felmetszik és kitisztítják, ezt követően pedig összeöltik a vágást, hogy gyorsabban gyógyuljon. Néhány nap múlva eltávolítják az öltéseket, az már a ciszta méretétől függ, szükséges-e antibiotikumos kezelés a műtétet követően. Mivel ilyenkor a cisztával együtt magát a mirigyet is eltávolítják, így ezen az oldalon már nem okozhat újabb gondot a Bartholin-mirigy. A másik oldalon lévő mirigy látja el a hüvely nedvesen tartását.

A szövődménymentes műtét utáni gyógyulási idő 2-3 hét, ilyenkor a szexuális együttlét, illetve a tampon használata nem ajánlott.

Miért jelentkezhet műtét után fájdalom, zsibbadás?

Mint a legtöbb műtétet követően, itt is kialakulhat szövődmény, amely a műtéti terület bevérzését jelenti. Ilyenkor érdemes azonnal visszamenni az orvoshoz a további kezelések végett.

Előfordulhat továbbá, hogy a ciszta vagy tályog eltávolítását követően is gyulladás marad a területen, mivel maga a gyulladás mélyebbre is besugárzik, ez okozhat combtő-fájdalmat is. Ilyen esetben kismedencei ultrahangra is szükség lehet, hogy jobban feltérképezhessék a gyulladás helyét. Combtő-fájdalmat okozhat még a műtét során megsérült femorális ideg is, amely zsibbadás, fájdalom formájában jelentkezik. Ha ilyen jellegű fájdalmat tapasztalunk, szintén érdemes felkeresni az orvosunkat.