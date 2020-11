Évekig nem vették komolyan az endometriózisos nőt

"13 éves koromtól kezdve minden hónapban, amikor menstruáltam, afájdalommellett hányingerrel küzdöttem és nagyon fáradt voltam. Akkor még nem aggódtam túlságosan, úgy gondoltam, a menzesz ezzel jár, így normális" - kezd bele történetének mesélésébe Madelyn, aki úgy folytatja: 16 éves korában aztán a menstruációja borzasztóan erős lett, ráadásul rendszertelenné is vált. A nőgyógyászafogamzásgátlótablettát írt fel neki, ami segítségével valamelyest javult az állapota.

Amikor azonban elkezdte a főiskolát, a teste újra jelzett, hogy valami nincs rendben. Tánc- és színiórákat vett, de nagyon frusztrálta, hogy nem tud úgy teljesíteni, mint a többi lány: nem volt olyan rugalmas, hajlékony, nem volt képes olyan magasra ugrani. Ráadásul fogalma sem volt, mi lehet ennek az oka. Tovább nehezítette a helyzetét, hogy többször is olyan erős, szinte a semmiből jelentkező fájdalmakat élt át, hogy hányni kezdett. Négyszer volt ügyeleten emiatt, az orvosok ételmérgezésre vagy vírusfertőzésre gyanakodtak.

Pszichológust ajánlottak neki

Állapota másodéves korára nagyon leromlott. Minden reggel erős fájdalmak gyötörték, az ágyból sem tudott kiszállni. A kínok a hasánál, a csípőjénél és a háta alsó részén voltak a legerősebbek, de a fájdalom kisugárzott a lábaiba is. Hiába élte meg azonban a poklok poklát, a szülei és az orvosai is azt mondták, hogy mindez azért van, mert szorong, ideges, és pszichológus segítségére lenne szüksége. "Ha képes leszel kontrollálni az idegességedet, akkor a tüneteidet is uralni fogod" - szögezte le a háziorvosa.

h i r d e t é s

Mi az az endometriózis? Endometriózis alatt azt értjük, amikor a méh nyálkahártyasejtjei (a méh nyálkahártyáját hívjuk endometriumnak) nem a méhben, hanem valahol máshol, a méh üregén kívül jelennek meg (ez leggyakrabban a petefészket és a kismedencei hashártya különböző részeit jelenti). Milyen tünetei vannak, hogyan zajlik a diagnosztizálás, és milyen kezelési lehetőségek ismertek? Részletek!

Az igazsághoz hozzátartozik, hogy Madelyn valóban ideges és depressziós volt, de csak azért, mert fizikailag egyre rosszabbul érezte magát, és fogalma sem volt róla, hogyan tudná visszaszerezni az irányítást a teste felett. Végül annyira kétségbeejtő lett a helyzete, hogy 2017 decemberében hazaköltözött. 2018 márciusában visszament ahhoz a nőgyógyászhoz, akinél 16 éves korában volt, és könyörgött neki, hogy végezzen laparoszkópiát, és derítse ki, nemendometriózisáll-e a háttérben. "Egy barátom mesélt nekem az endometriózisról, azt mondta, a tüneteim alapján valószínű, hogy érintett lehetek. Ezért kértem az orvost, hogy vizsgáljon meg" - magyarázta Madelyn, akinél 2018. március 28-án végül valóban endometriózist diagnosztizáltak a laparoszkópia során. Mivel azonban csak a kóros szövet felszíni rétegét távolították el a beavatkozás közben, az állapota nem jobb, hanem rosszabb lett.

Egyik haláleset a másik után

A beavatkozás másnapján, március 29-én Madelyn bátyja öngyilkos lett. "Emlékszem, hogy összevissza rohangáltam, hogy segítsek az édesanyámnak rendezni a dolgokat, szinte nem is tudtam kipihenni a műtétet. Megkaptam a diagnózist, és hirtelen valami egészen másra kellett koncentrálnom. Nagyon nehéz volt" - mondja Madelyn, aki 2019 augusztusában két hétre kórházba került. Erős fájdalmai voltak és állandóan hányt.

A lány azt gondolta, biztos az endometriózis miatt van, ám az orvosai nem értettek egyet vele. Azzal érveltek, hogy nemrég volt műtétje, így lehetetlen, hogy az endometriózis álljon a háttérben. Elvégeztek néhány vizsgálatot, majd kijelentették, hogy valószínűleg pszichológiai problémája van. "A legtöbb orvos nem érti az endometriózist, azt hiszik, a laparoszkópia vagy a fogamzásgátló megoldja a dolgot, pedig ez nem így van. És ha egy orvos nem akar hinni neked, vagy nem tud eleget a témáról, akkor úgyse lehet meggyőzni őt" - így Madelyn. A szörnyű időszak szerencsére egy kis jót is tartogatott a számára: Madelyn júliusban szerelmes lett. Jacob, a párja mindig bátorította, mellette állt, és ami a legfontosabb, elhitte neki, hogy nincs jól, hogy fájdalmai vannak. Mialatt a barátai sorra pártoltak el mellőle, Jacob nem hagyta cserben, még azt is megértette, ha Madelynnek fájdalmas volt a szex (ez egyébként az endometriózis gyakori velejárója).

Idén január 23-án aztán Jacob meghalt egy motorbalesetben. Madelyn egyszerre küzdött a fizikai fájdalmaival és a gyásszal. Februárban ismét orvoshoz ment, szerette volna, ha újra megműtik. A szakember rákérdezett, mi a helyzet a magánéletével, és amikor Madelyn bevallotta, hogy a kedvese nemrég halt meg, az orvos rögtön a gyászra fogta a tüneteket. Végül mégis meg tudtak egyezni a műtétről, amelyet azonban a kiírt időpont előtt, sürgősséggel kellett volna végrehajtani, mert a lánynak időközben elviselhetetlen fájdalmai lettek.

Az endometriózis diagnosztizálása sokszor évekbe telik. Fotó: Getty Images

"Amikor megvizsgált az orvos, annyira szenvedtem, hogy legszívesebben sikítottam volna. Ő pedig, miközben a keze bennem volt, azt mondta, úgy tűnik, nagyon alacsony a fájdalomküszöböm. Aztán kihúzta a kezét, és kijelentette, hogy nincs szervi eltérés, csak egy kis gyulladás. Illetve visszakapta az MR-eredményeimet, és mivel minden tiszta, még sincs szükség az operációra" - emlékezett vissza Madelyn, aki próbált hadakozni, de nem volt esélye.

A megváltás

Egy barátnője javaslatára végül elment egy houstoni klinikára, ahol egy, az endometriózis témakörében kifejezetten jártas sebészhez irányították. A szakember, miután átnézte a leleteit és meghallgatta a tüneteit, annyit mondott: Madelynnek II-es stádiumú endometriózisa van, amit ki kell metszeni, amilyen hamar csak lehet. A beavatkozásra június 16-án került sor. "Amikor először felkeltem a műtét után, már nem kínzott olyan erős csípőfájdalom, mint korábban. Az endometriózis ugyanis a csípőm ínszalagjait is érintette, a beavatkozás során azonban onnan is eltávolították a kóros szövetet. Ez megmagyarázhatja, miért nem tudtam olyan jól teljesíteni a táncban az egyetemen, mint a többiek" - világított rá a lány, akit később újra meg kellett műteni, mert a rekeszizmán is találtak kóros szövetet.

"Nagyon sok nő csak csendben szenved"

Azoknak a nőknek, akik hasonló helyzetben vannak, azt tanácsolja, ne higgyék, hogy bármivel is tartoznak annak az orvosnak, aki nem hisz nekik. Inkább igyekezzenek minél jobban megismerni a betegségüket, hiszen annál jobban tudják majd képviselni magukat a szakemberek előtt. Madelyn egyébként az elmúlt időszakban számtalan fórumon beszélt tapasztalatairól, úgy érzi ugyanis, ezzel tud a legtöbbet segíteni. "Nagyon sok nő csak csendben szenved, nem helyes, ha nem próbálok meg tenni valamit értük" - hangsúlyozza a lány.