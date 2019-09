Ételek, amelyek segítik a teherbeesést

Szerző: HáziPatika Létrehozva: 2018. május 3. 12:56 Módosítva: 2019. szeptember 27. 11:48

Az American Journal of Obstetrics and Gynecology című szaklapban publikált tanulmány szerint az, hogy egy nő milyen gyorsan tud teherbe esni, attól is függ, hogy milyen ételeket eszik.

h i r d e t é s