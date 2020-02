Erre utal, ha nem egyforma a két mellünk

Örököljük, de okozhatja a szoptatás is

"A nők nagy részének aszimmetrikus mellei vannak, előfordulhat, hogy az egyik akár egy kosármérettel is nagyobb a másiknál" - mondja Dr. Mary Jane Minkin, a Yale Medical School professzora, majd így folytatja: "Hogy pontosan mi állhat a háttérben, azt nem tudjuk, de szinte biztos, hogy semmilyen kóros folyamatra nem utal. A melltartóvásárlást azonban megnehezítheti."

Dr. Sherry Ross, a Providence Saint John's Health Center nőiegészség-szakértője szerint a méretkülönbség gyakran örökletes, vagyis ha az édesanyánk vagy a nagymamánk is ezzel küzdött, nagy az esély, hogy a mi melleink sem lesznek egyformák. Minkin hozzáteszi: fogyás vagy hízás ugyancsak előidézheti a jelenséget. Mivel az emlők elsősorban a mirigyes állományból, valamint az emlő formáját adó zsír- és kötőszövetből állnak, a súlycsökkenés vagy -növekedés hatással lehet a méretükre. A különbség pedig abból adódik, hogy amikor fogyunk vagy hízunk, nem egyformán alakul az összes testrészünk, így elképzelhető, hogy a súlyváltozás az egyik mellünket jobban érinti, mint a másikat.

Sok nőnek nem egyforma a két melle. Fotó: iStock

A terhesség és a szoptatás szintén befolyásolhatja a mellszimmetriát, magyarázza Minkin. Az emlők a várandósság és a szoptatás alatt megnőnek, később azonban összemennek, sőt: sokszor kisebbek lesznek, mint eredeti állapotukban. A szakember felhívja a figyelmet, hogy a szoptatás a mell formáját is alakíthatja. "Úgy tűnik, a kisbabák mindig jobban szeretik az egyik emlőt, mint a másikat, ami előidézhet egyfajta aszimmetriát" - tisztázza.

Amikor orvoshoz kell fordulni

Bár ahogy fentebb is írtuk, gyakori és legtöbbször ártalmatlan jelenség, ha a két mellünk nem egyforma méretű, vannak esetek, amikor célszerű orvoshoz fordulni. Amennyiben azt vesszük észre, hogy bár az emlők mindig is szimmetrikusak voltak, az utóbbi időben - látszólag minden különösebb ok nélkül - az egyik mérete megváltozott, vizsgáltassuk meg magunkat. Ciszta, daganat, gerincferdülés vagy akár mellkasi deformitás is állhat a háttérben. Dr. Minkin szerint különösen abban az esetben érdemes óvatosnak lenni, ha az egyik mellünk feltűnően megnő. Ugyanakkor mindenkit megnyugtat: az esetek nagy részében nincs ok az aggodalomra.

Forrás: thehealthy.com