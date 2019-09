Elveszíthetjük a lábujjunkat a balerinacipő miatt?

A szakemberek szerint a balerinacipők divatossá válásával egyre többen fordulnak orvoshoz benőtt körömmel. A szűk cipő ugyanis összenyomja a lábujjakat, ezért a köröm meghajlik, belevájódik a körömágyba, komoly fájdalmakat okozva. A benőtt köröm nehezen gyógyul, és a szövődményei között megtalálhatjuk a gyulladásokat, és ha nem kezelik megfelelően, akkor a csont is megfertőződhet. Ez a legrosszabb esetben a lábujj elveszítésével járhat.

Dr. Mike O'Neill sebész szerint ez szerencsére meglehetősen ritka, de előfordulhat, különösen azoknál, akik cukorbetegek, keringési problémákkal küzdenek vagy a szervezetük nehezebben küzd meg a szervezetükkel. "Azonban mindenkinek figyelnie kellmiatta, a hosszas antibiotikum-kúráról vagy az esetleges felülfertőződésekről nem is beszélve" - tette hozzá.A szakember szerint a benőtt köröm leggyakoribb oka, melyben összenyomódnak és meggörbülnek a körmök, de az is fokozza a betegség megjelenését, ha rosszul vágjuk a körmeinket (például túl élesre, hegyesre hagyjuk a köröm szélét). A genetikának is nagy szerepe van, egyes emberek egyszerűen hajlamosabbak erre, mint mások. A hormonok és a stressz pedig megváltoztathatja a köröm növekedésének ütemét, ezért könnyebben belevájódik a körömágyba. A sérült vagy gombás köröm esetén is gyakoribb a benövés.A benőtt körmöt a szakemberek különböző stádiumokba sorolják:, de nem igazán látszódik elváltozás, azonban érintésre vagy cipő viselésekor fájdalmas lehet. A második szakaszban a köröm látványosan meggörbül és mélyen belevájódik a bőrbe. A bőr a köröm széleinél megvastagodhat, és könnyen el is fertőződhet. A harmadik szakaszban a benőtt köröm elfertőződik, begyullad, érintésre nagyon érzékeny, a köröm körüli terület kipirosodik, megduzzad és gennyes váladék is ürülhet belőle. Azonban a következő, legsúlyosabb esetben a fájdalom eltűnik, de a gennyes váladék megmarad, és lassan az egész lábujj gyulladttá válhat A legsúlyosabb esetekben a benőtt köröm gyógyításához szakember szükséges, aki felvágja és kitisztítja sz érintett területet, emellett pedig antibiotikumos kezelést is előírhat.