Maga a felfázás elnevezés bizonyos tekintetben megtévesztő, valójában ugyanis a húgyhólyag gyulladása áll a kellemetlen állapot hátterében. A gyulladást az esetek túlnyomó többségében bakteriálisfertőzésváltja ki, méghozzá jellemzően olyan baktériumok, amelyek szervezetünkben természetes módon is jelen vannak. Probléma abból adódik, ha ezek a kórokozók a húgyutakba kerülve elszaporodnak, aminek veszélye anatómiai okokból sokkal nagyobb a nőknél, mint a férfiaknál. A hideg hőmérséklet mindössze azáltal játszhat szerepet mindebben, hogy ha lehűl az altesti tájék, az erek összeszűkülése miatt csökkenhet az immunvédekezés hatékonysága, lehetőséget adva a kórokozók gyors szaporodásához. Magyarán: nem közvetlenül attól alakulnak ki a panaszok, hogy fázunk, de kockázati tényezőként ez is hozzájárulhat a nemkívánatos folyamatokhoz.

Az akut hólyaggyulladás, avagy a hólyaghurut igen jellegzetes tüneteket okoz. Ilyen az erős és szinte állandó vizelési inger, ennél fogva a gyakori vizeletürítés, amelyhez égő, csípő érzés is társulhat. A vizeletben esetenként vér is megjelenik, illetve előfordul, hogy zavarossá, nagyon erős szagúvá válik. A gyulladást alhasi diszkomfort, illetvefájdalomkísérheti, továbbá enyhe hőemelkedés, láz is kialakulhat. Mindezen panaszok a mindennapi tevékenységek ellátását is megnehezíthetik.

Afelfázása hidegebb hónapok gyakori panasza a nők körében. Fotó: Getty Images

Mit tehetünk a felfázás ellen?

Mivel a hólyaghurut elsődleges kiváltó oka bakteriális fertőzés, így a panaszokat is a fertőzés megszüntetése révén lehet kezelni. Immunrendszerünk ezt a feladatot többnyire képes egyedül is elvégezni, bizonyos esetekben mégis kénytelenek vagyunk orvoshoz fordulni a problémával. Mindenképpen kérjünk szakszerű segítséget, amennyiben a panaszok három nap elteltével sem enyhülnek, továbbá ha súlyosabb tünet, például véres vizelet jelentkezik. Ugyancsak fontos orvoshoz menni, ha felmerül a gyanú, hogy felszálló fertőzésként a hólyaghurutért felelős baktériumok a felső húgyutakban is megtelepedtek. Így akár a veséket is elérhetik a baktériumok, amelyre deréktáji fájdalom,lázés hidegrázás, hányinger, illetve hányás utalhat. Gyermekek esetében a hólyaghuruttal mindenképpen forduljunk gyermekorvoshoz, ahogyan a férfiaknál kialakuló panaszokat is érdemes mihamarabb kivizsgáltatni.

Bakteriális fertőzésről lévén szó a kezelés elsődleges eszközét az antibiotikumok jelenthetik. E gyógyszerek alkalmazása során elengedhetetlen, hogy pontosan kövessük a kezelőorvos utasításait, és mindig az előírt ideig és adagolásban szedjük az adott készítményt. Amennyiben a tünetek javulását látva esetleg idő előtt abbahagyjuk a kúrát, akkor fennáll a veszély, hogy a fertőzés hamar kiújul, és emiatt újabb kezelésre lesz szükség. Ezt azért is érdemes elkerülni, mert az antibiotikumok használata nem feltétlenül kockázatmentes.

Az antibiotikumok mellett ez segíthet

Egyfelől ezek a gyógyszerek a fertőzésért felelős kórokozók mellett a bélflóra hasznos baktériumait is pusztítják, aminek kellemetlen emésztőrendszeri panaszok lehetnek a mellékhatásai. Másfelől napjainkban egyre erősödő fenyegetés az antibiotikumrezisztens baktériumok elterjedése a világban. Az antibiotikumok ugyanis egyfajta evolúciós nyomást helyeznek a baktériumokra, emiatt viszont mind több és több olyan törzs jelenik meg, amely képes ellenállni az ismert gyógyszerek hatásának. Mindez hosszú távon odáig vezethet, hogy az orvostudomány akár eszköztelenné is válhat a bakteriális fertőzések jelentős részével szemben. A probléma megelőzése érdekében az emberiségnek a minél tudatosabb antibiotikumhasználatra kellene törekednie, ami azt jelenti, hogy csak valóban indokolt esetben nyúljunk e gyógyszerek után.

Amikor megjelennek a hólyaghurut első jellegzetes tünetei, akkor sem feltétlenül szükséges azonnal antibiotikumot felíratnunk: a rövid ideje tartó, enyhe panaszokat otthon is kezelhetjük. Ilyenkor fontos a bőséges folyadékbevitel, amely elősegíti a húgyhólyag természetes tisztulását. Az akut gyulladás időszakában ajánlott tartózkodni a szexuális együttléttől, az esetleges alhasi fájdalmak tüneti kezelésére pedig vény nélkül kapható fájdalomcsillapítókat vethetünk be. Ugyancsak javulást hozhat a fitoterápia, azaz a gyulladáscsökkentő, enyhén vízhajtó, illetve antibakteriális hatásúgyógynövények- például medveszőlőlevél - alkalmazása.