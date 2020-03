A vagina így öregszik

Mutatjuk, milyen változásokon megy át a vagina az öregedés miatt.

Hüvelyszárazság

Menopauza alatt is teherbe lehet esni - olvassa el a részleteket!

A hüvely szövetei nagyon érzékenyek, ezért hatással vannak rájuk a hormonális változások. Bizonyos gyógyszerek, az endometriózis, illetve egyes autoimmun betegségek is előidézhetnek hüvelyszárazságot, de egy bizonyos kor felett a leggyakrabban a menopauza az oka. A klimax után a petefészkek természetes ösztrogéntermelése leáll, ez a hormon azonban a hüvely síkosításához is szükséges - enélkül a vagina kiszáradhat és viszkethet, a nemi élet pedig fájdalmassá válhat.

Emellett megnőhet a szexuális úton terjedő fertőzések esélye is. A hüvelyszárazság miatt ugyanis mikrosérülések jöhetnek létre a hüvelyfalon, ezeken keresztül pedig könnyebben bejutnak a szervezetbe a különféle kórokozók. Fontos tisztában lenni azzal, hogy a menopauza után is bármilyen nemi betegség elkapható, ezért ilyenkor is érdemes óvszert használni.

Az örgedés a vaginán is nyomot hagy. Fotó: Getty Images

Szeméremajkak változása

Az öregedés során a szeméremajkak is megváltozhatnak. Ennek az alacsonyabb ösztrogénszint mellett a csökkent kollagéntermeléshez is köze van. Emellett szerepet játszik benne az is, hogy idősebb korban a szubkután zsírréteg mennyisége is csökken. A kis- és a nagyajkak megnyúlhatnak, akárcsak a test többi részén található bőr. Egyeseknél ez olyan mértékű is lehet, hogy az már a mindennapi komfortérzetre is kihathat. Ilyenkor érdemes orvosi segítséget kérni.

A hüvely PH-ja

A hüvely síkosítására szolgáló váladék mennyiségének csökkenése miatt a hüvely pH-ja is megváltozik és lúgosabb kémhatású lesz. Emiatt egyesek idősebb korban hajlamosabbá válhatnak a gombás illetve bakteriális hüvelyfertőzésekre. Ennek az esélye csökkenthető, ha kevesebb cukrot és tejterméket fogyasztunk. Az idősebb nők emellett veszélyeztetettebbek a húgyúti fertőzésekkel szemben is. Ennek hátterében a húgycső körüli bőr elvékonyodása áll.

Izomgyengyülés

A nők 30 éves kor felett az izomtömegük körülbelül 3 százalékát veszítik el évente. Emiatt pedig a medencefenék és a hüvely izmai is gyengülni kezdenek. Rendszeres intimtornával azonban sokat tehetünk ez ellen, és így akár az inkontinencia kialakulását is megakadályozhatjuk.

Forrás: hellogiggles.com