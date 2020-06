A stressz hatásai a menstruációra

Milyen okokból jelentkezik csillapíthatatlan étvágy amenstruációelőtti napokban? Részletek itt.

Többnyire a bezártság, a kiszolgáltatottság, a szeretteinkért való aggódás és a jövőtől valófélelemjellemezte az elmúlt időszakot. A szorongás és stressz egyszerre produkálhat lelki és testi tüneteket, így nagy hatással lehet hormonháztartásunk működésére is. Mivel a női ciklus amúgy is érzékenyen reagál a külső és belső hatásokra, ezért nem meglepő, hogy sokak menstruációs ciklusa is felborult, illetve jóval erőteljesebben jelentkezhetnek a menstruációt megelőző PMS (premenstruációs szindróma) tünetei is.

A járványhelyzet okozta stressz miatt a PMS tünetei is felerősödhetnek. Fotó: Getty Images

A PMS tünetei

A premenstruációs tünetek sokszínűek, egyaránt lehetnek testi vagy pszichés jellegűek. Járhatnak mellfeszüléssel, migrénes fejfájással, alhasi görcsökkel, bőrproblémákkal, de előfordulhat általános fájdalomérzet, illetve súlygyarapodás is. A pszichés tünetekre leginkább a túlérzékenység, ingerlékenység, labilis hangulat, szorongás, búskomorság és sírósság a jellemző.

Az előbbiek mellett tapasztalhatók még olyan egyéb változások is, mint az alvászavar, a motiválatlanság, visszahúzódás, gyengébb koncentráció, fokozott étvágy, valamint a szexuális vágy megváltozása. A felborult életvitel miatt sok nő vehette észre magán az elmúlt hetekben, hogy a menstruáció előtt 7-10 nappal jelentkező időszakban a szokásos tünetei az eddigieknél még erőteljesebben jelentkeznek. Ennek elsősorban hormonális okai vannak, amit a stressz még tovább fokoz.

Nem női hiszti

A női ciklust alapvetően két hormon, az ösztrogén (tüszőhormon) és a progeszteron (sárgatesthormon) vezérli, amelyek termelődésének szabályozása, illetve egyensúlyban tartása az agyban történik. Ha a PMS során a szervezetben valamilyen okból megemelkedik az anyasági hormonnak is nevezett prolaktin hormon szintje, az a progeszteron csökkenését idézi elő az ösztrogénnel szemben. Az egyensúly felborulása számos kellemetlen testi és lelki tünetet okozhat a női szervezetben, amiket a feszültségekkel teli élethelyzet tovább fokozhat a menstruáció előtti időszakban.

Hogyan csökkentsük a tüneteket?

Bár a PMS-tünetek a vérzés kezdete után a 1-2 napon belül maguktól megszűnnek, addig is jócskán megkeseríthetik az érintettek és akár a környezetük életét is, így érdemes tenni ellenük. Ezt megtehetjük szakorvos által javasolt fogamzásgátlók vagy más, az ovuláció visszaszorítására szolgáló készítmények használatával, valamint a tüneteinktől függően gyulladáscsökkentő, fájdalomcsillapító, görcsoldó, esetleg vízhajtó, nyugtató vagy feszültségoldó szerekkel, illetve használhatunk kíméletesebb, növényi eredetű hatóanyagokat is.

Ilyen gyógynövény például a barátcserje, amely koncentrált kivonatot tartalmazó tabletta formájában, vény nélkül is elérhető a patikákban. A barátcserje PMS-re gyakorolt jótékony hatását klinikai vizsgálatok igazolják. A növény hatóanyagai a női hormonális szabályozó rendszerre hatva, pozitívan tudják befolyásolni mind a testi, mind pedig a lelki tüneteket. Ráadásul a gyógynövény hormonmentes módon segíthet cikluszavarok esetén is, amik - különösen ebben az időszakban - szintén sok nő életét nehezítik meg.