A spirál előnyei és hátrányai

A spirál egy méhen belüli fogamzásgátló eszköz, amely rendszerint valamilyen könnyű, rugalmas műanyagból vagy rézből készül. Formáját tekintve T alakú vagy visszakunkorodó T betűhöz hasonló, de létezik kígyóra emlékeztető alakzat is. A spirál elnevezést annak köszönheti, hogy az eszközön olyan spirális rézszál helyezkedik el, amely erősíti a fogamzásgátlást. Érintkezve a méh belső felszínével, a spirál úgynevezett steril gyulladást hoz létre a méhen belül, ez az állapot pedig megakadályozza a megtermékenyült petesejt beágyazódását. Hatásfoka csaknem ugyanolyan jó, mint a tablettáé.

A spirál igen népszerű fogamzásgátló módszer

Hormontartalmú spirál

A spirálnak létezik hormonleadására képes változata is. Ebben az esetben egy olyan T-alakú eszközről van szó, amelynek függőleges része kissé vaskosabb. Innen szabadul fel a hormontartalom, amely a fizikai akadály mellett hormonális védelmet is képez a nem kívánt terhesség ellen. A méh nyálkahártyájára gyakorolt hatás többféle módon jelentkezik: egyrészt a nyakcsatorna nyáktermelése megváltozik a hormon miatt, így akadályozva a spermiumok találkozását a petesejttel, másrészt elvékonyodik a méh nyálkahártyája is, ezért ha meg is termékenyül a petesejt, nem lesz képes beágyazódni.

Előnyök és hátrányok

Mint minden eszköznek, a spiráloknak is megvannak az előnyeik és a hátrányaik. Mindenképpen mellettük szól a hosszú használhatóság (3-5 év), valamint a praktikum, hiszen nem kell figyelni a tablettaszedésre vagy az óvszer használatára. Továbbá hormonmentes változata nem befolyásolja a szoptatást, ráadásul azok is használhatják, akiknek valamilyen okból tiltott a hormonális fogamzásgátlás. További előnyük, hogy bár egy összegben kissé drágák, hosszú távon olcsóbbak a többi eszköznél.

Dr. Hetényi Gábor, a Nőgyógyászati Központ nőgyógyásza szerint a módszer hátránya, hogy maga az eszköz elmozdulhat, valamint némileg fokozza a gyulladás- és fertőzésveszélyt. A hormonmentes változatnál erősebb lehet a menzesz, míg a hormontartalmú spirálnál éppen ellenkezőleg, egyáltalán nincs vagy csak alig jelentkezik.

Kiknek ajánlott?

Mind a normál, mind a hormonnal kombinált típust inkább olyan nőknek ajánlják elsősorban, akik legalább egy szülésen már túl vannak. Ez persze nem jelenti, hogy szülés előtt az eszköz nem használható, hiszen a hormon segítségével az erőteljesmenzesznormalizálható, de ez csak külön orvosi javaslat mellett ajánlott. A változókor előtti években a hormontartalmú spirál képes az élettanilag alacsony hormonszint pótlásával megakadályozni a rendellenes vérzéseket.

A spirál felhelyezése és levétele minden esetben szakorvos segítségével történik. A felhelyezés egyik további feltétele a negatív citológia, de érdemes lehet szélesebb körű kivizsgálást is kérni, mielőtt az eszköz a helyére kerül.