A hüvelygomba az egyik leggyakoribb és legjobban ismert hüvelyfertőzés, ezért is történhet meg, hogy intim problémák esetén a legtöbb nő nyomban gombára kezd gyanakodni. A helyzeten az sem segít, hogy a gombás hüvelyfertőzés tünetei hasonlíthatnak más fertőzésekre. A hasonló tünetek könnyen megtéveszthetik a nőket, pedig ahhoz, hogy hatékonyan tudják kezelni a bajt, nagyon is fontos lenne pontosan tudni a fertőzés eredetét.

A hüvelyfertőzéseket alapvetően két csoportra oszthatjuk: vannak gombás és bakteriális eredetű fertőzések. Közös bennük, hogy a fertőzés mindkét esetben kóros hüvelyfolyással és a szeméremtájon tapasztalható viszkető, szúró, csípő érzéssel jár együtt. A szex mindkét esetben fájdalmassá válhat, és akár a vizeletürítés is kellemetlen lehet. Ezekben a tünetekben tehát alapvetően mindkét típusú hüvelyfertőzés megegyezik, ám a panaszok milyensége, a folyás jellege alapján viszonylag könnyen meg is lehet őket különböztetni egymástól.

Lássuk, hogyan ismerhetjük fel, hogy gombás vagy bakteriális eredetű fertőzéssel van-e dolgunk!

h i r d e t é s

Fotó: Getty Images

Hogyan ismerhető fel a gombás fertőzés?

Gombás hüvelyfertőzés esetén fehér vagy sárgás színű hüvelyfolyás jelentkezik, amelynek az állaga is megváltozik, túrószerűvé válik. A folyáshoz általában viszkető, égő érzés társul az intim területen, a szexuális aktus pedig gyakran csípő, égő fájdalmat okoz. Gyakori tünet még, hogy a szeméremajkak megduzzadnak és kivörösödnek, valamint hogy az érintettek általános intim diszkomfortérzést tapasztalnak.

Hogyan ismerhető fel a bakteriális fertőzés?

A hüvelygomba mellett a bakteriális vaginózis a hüvely leggyakoribb fertőzése. Ilyenkor is jelentkezik kóros hüvelyfolyás, ám ebben az esetben ez bőséges, híg, szürkésfehér színű és jellegzetes halszaga van. A folyáshoz olykor csípő, viszkető érzés is társulhat, a váladék szaga pedig szex után még intenzívebbé szokott válni. A fertőzésnek leginkább a szexuálisan aktív nők vannak kitéve, de előfordulhat olyanoknál is, akik nem élnek szexuális életet.

Mit okozhat hüvelyfertőzést?

Mind a gombás, mind a bakteriális fertőzés kialakulása mögött a hüvelyflóra egyensúlyának megbomlása áll. Az egészséges hüvely kémhatása savas, ezt a kémhatást pedig az ott élő jótékony tejsavtermelő Lactobacillusok biztosítják. Ez a savas közeg nyújt védelmet a betolakodó kórokozók ellen. Ám ha valamilyen oknál fogva a Lactobacillusok száma lecsökken a hüvelyben, és emiatt a kémhatás savas helyett lúgossá válik, akkor a hüvelyflórában egyébként is jelen lévő kórokozók akadálytalanul elszaporodhatnak. Míg a bakteriális vaginózist általában az E.coli nevű bélbaktérium elszaporodása okozza, addig a hüvelygombát a Candida gomba túlzott jelenléte váltja ki.

Mi boríthatja fel a hüvelyflóra egyensúlyát?

Kiváltó tényező lehet például a nem megfelelő - hiányos vagy éppen túlzásba vitt - intim higiénia, egy antibiotikum-kúra, a szexuális partnerek gyakori váltogatása, méhen belüli fogamzásgátló alkalmazása vagy az olyan káros szokások, mint a dohányzás vagy az alkoholfogyasztás. De felboríthatja az egyensúlyt a cukorbetegség, a változókori hormonális változások, de még az is, ha túl szoros, műszálas fehérneműt hordunk.

Mit tehetünk, ha jelentkeznek a kínzó tünetek?

A hüvelyflóránk egyensúlyának fenntartásáért a mindennapokban mi magunk is sokat tehetünk. Már az is sokat számít, ha kerüljük a nem megfelelően szellőző, szoros vagy irritáló anyagú fehérneműk, nadrágok viselését, ha a nyilvános vécén nem ülünk közvetlenül az ülőkére, illetve ha nem használunk illatosított kozmetikumokat a nemi szerveink környékén.

De akkor sem kell kétségbe esni, ha minden óvintézkedés ellenére mégis megtörténik a baj, és kialakul a hüvelyfertőzés. Szerencsére ma már léteznek olyan szelíd gyógymódok, amelyek segíthetnek kezelni vagy akár meg is előzni a passzainkat.

Vitagyn C - számoljunk le a bakteriális vaginózissal!

Patikában kapható gyógyászati segédeszköz bakteriális vaginózis kiegészítő kezelésére

A Vitagyn C tejsavas hüvelykrém segít megelőzni a bakteriális vaginózis kialakulását, és az orvos által előírt célzott terápia kiegészítéseként a helyreállítja a hüvely élettani, savas pH-értékét. A Vitagyn C hüvelykrém kettős védelmet nyújt: gátolja a kórokozók megtelepedését, miközben kedvező körülményeket biztosít a hüvely saját Lactobacillus-állományának szaporodásához. Jótékony hatása az egyedülálló összetételnek köszönhető: a tejsavas hüvelykrém C-vitamint, valamint ezüstöt és prebiotikumot is tartalmaz. A Vitagyn C hüvelykrém vény nélkül kapható, a dobozban pedig praktikus, egyszer használatos applikátorokat is találunk, amelyekkel pontosan és higiénikusan adagolhatjuk a szükséges mennyiséget.

Micovag Plus - felejtsük el a hüvelygombát!

Patikában kapható gyógyászati segédeszköz hüvelygomba kiegészítő kezelésére

A patikában vény nélkül megvásárolható Micovag Plus hüvelykúp a hüvelygomba kiegészítő kezelésére javasolt készítmény. Összetevői közül a kamillából származó bizabolol nyugtató hatásának köszönhetően enyhíti a kellemetlen viszketést és az égő érzést a hüvelyben. Bórsav- és tejsavtartalma pedig normalizálja a hüvelyi pH-értéket, ezáltal kedvezőtlen feltételeket teremt a gombák megtelepedéséhez és szaporodásához.