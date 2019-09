A menzesz alatti puffadás kezelése

Amenzeszelőtt megemelkedik az ösztrogénszint, míg a progeszteronszint lecsökken. Előbbi víz-visszatartást eredményez, a csökkenő progeszteronszint nyomán pedig lelassul az emésztés. E két hatás kombinációja végül puffadáshoz, felfúvódáshoz vezethet. Lássuk tehát, mit tehetünk a panasz megelőzése érdekében!

Sok fehérje és kálium

A káliumban gazdag élelmiszerek, mint a banán, a sárgadinnye, a paradicsom vagy a spárga enyhe vízhajtó hatásúak, így segíthetnek csökkenteni a folyadék-visszatartást. Ugyanez a helyzet az egészséges zsiradékokat tartalmazó ételekkel, mint amilyen a chia mag, a diófélék vagy a lazac. Emellett a sovány fehérjék, azaz például a halhús, a baromfi, a tojás és a tofu fogyasztása is jó hatású. Be lehet vetni még a zellert, az uborkát, a petrezselymet és a gyömbért is, amelyek szintén rendelkeznek enyhe vízhajtó hatással.

A nők mintegy 70 százaléka tapasztal puffadást a menzesze alatt

Ugyanakkor - értelemszerűen - a puffasztó ételeket, mint amilyen a brokkoli, a karfiol, a kelbimbó, a káposzta és a hüvelyesek, érdemes kerülni ilyenkor. Fontos továbbá, hogy ezekben a napokban se hanyagoljuk el a mozgást: a könnyed sport nemcsak a görcsöket és a rossz hangulatot segíthet elmulasztani, hanem a puffadás és a székrekedés kialakulásának esélyét is csökkenti. Mindemellett érdemes inkább könnyű mozgásformát választani, a megterhelő súlyzós edzéseket, crossfit-órákat és egyebeket halasszuk későbbre.

Csínján a koffeinnel és az alkohollal

A menzesz előtti alkoholfogyasztás felerősíti a premenstruációs szindróma (PMS) tüneteit. Folyadékot von el a szervezettől, akárcsak a koffein, amelyek így víz-visszatartásra késztetik a testet, ami szintén puffadáshoz vezet. A szénsavas italok sem éppen hasznosak ilyenkor, különösen, amelyekben sok a mesterséges édesítőszer, mert ezek nagyon látványos felfúvódást okozhatnak. Ehelyett igyunk sok vizet, zöld teát, mentateát vagy édesköményteát, amelyekkel éppen az ellenkező hatást érhetjük el.

Ha tehetjük, próbáljunk kicsit többet aludni: ez is sokat segíthet, illetve nagyon fontos, hogy kerüljük a magas nátriumtartalmú, azaz sós ételek fogyasztását. Ha ezek a tippek sem segítenek, és a puffadás komolyan megnehezíti a mindennapjainkat, beszéljünk orvosunkkal arról, hogy esetleg kipróbálnánk egy enyhe vízhajtót.

