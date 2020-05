A menstruációra így hat a bezártság

Milyen folyamatok zajlanak a női testben a menstruációs ciklus során? Részletek itt.

Kate Denniston Los Angeles-i orvos a Huffington Postnak azzal magyarázta a jelenséget, hogy testünk alkalmazkodik a változó körülményekhez. Ez egyfajta önvédelem. "Az általunk érzékelt stressz-szint és agyi jelzések alapján testünk úgy dönthet, hogy ez most nem alkalmas időpont az ovulációra, illetve a menstruációra" - mondta.

A járvány alatti bezártság a menstruációs ciklust is megzavarhatja. Fotó: Getty Images

Megváltozott hétköznapok

A bezártságban sokaknál megváltozott a napi rutin, illetve az étrend és az étkezések rendje is. A rohanós hétköznapokat sok embernél nyugodtabb napirend váltotta fel, rendszeres étkezésekkel és mozgással. Ezt a test is megérzi, és a menstruációs ciklus is változhat emiatt: kimaradhat a vérzés, illetve másoknál erősebbé válhat.

Egy arizonai háziorvos, dr. Natasha Bhuyan szerint a napi rutin megváltozása egyeseknél azzal is járhat, hogy elfelejtik bevenni afogamzásgátlótablettájukat, ami szintén összezavarhatja a ciklust. Ezért azt javasolja, állítsunk be inkább emlékeztetőt a telefonunkon, hogy a pirula ne maradjon el a megszokott időben. Aki pedig most szeretne szándékosan felhagyni a gyógyszerszedéssel, annak is tudnia kell, hogy vérzészavarokra kell számítania, amíg a ciklusa helyreáll.

Mikor forduljunk orvoshoz?

A szakemberek szerint érdemes néhány hónapot várni, ugyanis a legtöbb esetben a menstruációs ciklus a zavarok után "újra magára talál", és visszaáll a korábbi rend. Ha viszont ez nem következne be, érdemes orvoshoz fordulni, és az ő segítségével megtalálni a lehető legmegfelelőbb módszert ciklusunk szabályozására. Akkor is erősen ajánlott egy szakemberrel beszélni, ha két menstruáció között tapasztalunk vérzést, illetve ha ehhez medencetájifájdalomis társul.

Egy másik orvos, Bindiya Gandhi azt javasolja, már akkor érdemes felkeresni nőgyógyászunkat, ha egynél többmenstruációkimaradt, és ennek biztosan nem terhesség az oka. A doktornő emellett a stresszcsökkentés fontosságát is kiemelte: ennek érdekében számos ingyenes, illetve könnyen elérhető módszer közül válogathatunk - az ingyenes meditációs mobilalkalmazásoktól akár egy kellemes sétáig.

Forrás: nypost.com