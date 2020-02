A PMS valójában egy tünetegyüttes, amellyel a nők 80 százaléka találkozik a havivérzés előtti napokban. A PMS súlyossága egyénenként változó: van, akinél átmeneti munkaképtelenséget okoz, viszont akad olyan nő is, aki nem érzékel belőle szinte semmit.

A PMS tünetei

Bár a PMS-t és a vele járó tüneteket sokáig bagatellizálták, fontos leszögezni, hogy nem holmi női hisztiről van szó. A tünetegyüttesben ma már több mint 150 féle panaszt tartanak nyilván, ilyenek például az emlőérzékenység, a hányinger, az ingerlékenység vagy a szorongás. Ezeken kívül még gyakran fordulnak elő az alábbi panaszok:

pattanások (legfőképp az arcon, háton, mellkason);

puffadás;

fáradtság, kimerültség;

fejfájás;

szorulás, hasmenés;

sóvárgás egyes ételek után (legfőképp az édességek után);

depresszió vagy lehangoltság;

koncentrációs nehézségek;

stresszkezelési nehézségek.

Mi okozza a PMS-t?

A PMS kialakulásának okai ma még nem ismertek pontosan, de valószínűnek tartják, hogy nem egyetlen kórokra vezethetők vissza. A szakértők úgy gondolják, hogy a hormonális tényezők mellett genetikai, táplálkozási és életmódbeli faktorok is szerepet játszhatnak az egyes tünetek megjelenésében. A hormonális okok természetesen a menstruációval állnak összefüggésben: a panaszok akkor jelentkeznek, amikor a ciklusunk második felében, a havi vérzéshez közeledve szervezetünkben az ösztrogén, majd - megtermékenyülés híján - progeszteron szintje csökkenni kezd.

PMS: a nők 80%-a szenved tőle. Fotó: iStock

Hormonmentes megoldások

És bár a PMS kialakulásának hormonális okai is vannak, ez egyáltalán nem jelenti azt, hogy a panaszok enyhítéséhez feltétlenül hormonokra lenne szükségünk. A PMS tüneteinek kezelése alapvetően három alapkőre épül: a mozgásra, a megfelelő táplálkozásra, és ha ezek nem hozzák meg a kívánt eredményt, szükség lehet gyógyszeres segítségre is.

A rendszeres testmozgás sok szempontból hasznos és kutatások szerint a hormonális egyensúly fenntartásában is nagyon sokat segít. De nem kell feltétlenül egy maratont lefutnunk, a szakemberek szerint ugyanis már napi 30 perc kardiózás is jó hatással van a hormonháztartás működésére.

Emellett megfigyelések szerint ugyancsak jót teszünk magunkkal, ha a menstruáció közeledtével változtatunk kicsit a táplálkozásunkon. A koffeint és az alkoholt mindenképpen érdemes kerülnünk, és nem árt lemondani a feldolgozott élelmiszerekről, a fehér lisztről és a cukorról. Ugyanakkor növelni kell a rostbevitelt zöldségből, gyümölcsből, diófélékből és teljes kiőrlésű gabonákból.

Ezek a változtatások a PMS-tünetek megszüntetésén kívül is az egészségünket szolgálják, úgyhogy betartásukkal biztosan nem veszítünk semmit. Ám akkor sem szabad elkeserednünk, ha a tüneteink az egészséges életmódunk dacára megmaradnak.

Premens - van segítség a problémánkra

A PMS tüneteinek enyhítésére találhatunk hatásos segítséget a természet patikájában: a koncentrált barátcserje-kivonatot tartalmazó Premens tabletta segítségével sikeresen lehet ugyanis csökkenteni a PMS kínzó panaszait. A barátcserje rendkívül hasznos gyógynövény, melynek termését már az ókorban és a középkorban is használták nőgyógyászati panaszokra. A barátcserje nagy előnye, hogy a hatóanyagai nemcsak a premenstruációs szindróma tüneteit képesek enyhíteni, hanem még a menstruációs ciklus zavarának szabályozására is alkalmasak lehetnek. A Premens tabletta tehát akkor is a segítségünkre lehet, ha PMS-től szenvedünk, és akkor is, ha rendszertelen vérzéssel, cikluszavarral küzdünk. Az optimális hatás elérése érdekében legalább 3 hónapon keresztül javasolt a szedését folytatni.

