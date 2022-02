A leggyakoribb okok, amelyek miatt felfázhatunk

A népies elnevezésével ellentétben afelfázáskialakulásának nem sok köze van a hideghez. A hólyaghurut általában bakteriális eredetű fertőzés, amit az esetek 80 százalékában az E.coli nevű bélbaktérium okoz. A hidegnek mindössze annyi szerepe van a betegség kialakulásában, hogy ha lehűl az altest, akkor emiatt gyengülhet a szervezetünk általános védekezőképessége, így a húgyhólyag kórokozókkal szembeni ellenálló képessége is. A hólyaghurut azonban a gyakori tévhittel ellentétben bármikor, évszaktól és időjárástól függetlenül kialakulhat, akár perzselő nyári hőségben is.

Kiket érinthet?

Bár a felfázás mindkét nemet érinti, a nők anatómiai okokból adódóan jobban ki vannak téve afertőzésveszélyének - ezért is hivatkozunk a felfázásra gyakran női betegségként. A nők esetében a húgycsőnyílás, a hüvelybemenet és a végbélnyílás közel van egymáshoz, ami miatt a kórokozók könnyen meg tudnak telepedni a húgycső közelében, a rövid női húgycsövön át pedig hamar elérik a húgyhólyagot. A hólyagba feljutva a baktériumok megtapadnak, és rendkívül gyorsan képesek szaporodni: a számuk 17-20 percenként duplázódhat.

Felfázás a férfiaknál

Ugyan ritkábban fordul elő, de attól még a férfiaknál is kialakulhat felfázás, ráadásul náluk a betegség általában komolyabb tüneteket produkál. Esetükben a fertőzést a leggyakrabban a vizelet tartogatása váltja ki, a húgyhólyagban pangó vizeletben ugyanis a baktériumok könnyen el tudnak szaporodni. Idősebb korban a prosztata megnagyobbodása nehezítheti a vizelet ürítését, továbbá a hólyagkövesség ugyancsak kiválthat hasonló panaszokat. A férfiaknál a felfázást kísérheti prosztatagyulladás, amelynek nyomán here- és mellékhere-gyulladás is kialakulhat.

A felfázás okai

Bár az esetek többségében bakteriális eredetű fertőzés idézi elő a hólyaggyulladást, bizonyos esetekben egyéb okok is húzódhatnak mögötte, így például:

fájdalmas hólyag szindróma,

egyes gyógyszerek (pl. kemoterápiás készítmények) szedése,

a medence területének sugárkezelése,

tartós katéterviselés,

a különféle termékekben (pl. spermicid gélek) található vegyi anyagok,

illetve jelentkezhet bizonyos betegségek szövődményeként is, például cukorbetegség, vesekő, gerincvelő-sérülések nyomán, valamint férfiaknál a prosztata megnagyobbodása esetén

A felfázás kialakulása a különböző életkorokban

A felfázás nőknél bármely életkorban előfordulhat - akár már gyerekkorban is. A gyerekkori hólyaghurut hátterében legtöbbször a bélben és a székletben normál esetben is megtalálhatóE. colibaktérium áll. Gyerekek esetében felszálló, illetve pangásos eredetű hólyaghurutról lehet szó: előbbinél a kórokozó a húgycsőnyílás felől jut a hólyagba, míg utóbbinál a baktériumok szaporodását és a hólyag gyulladását az okozza, hogy a vizelet ürülése akadályba ütközik például szűkület, húgyúti kő vagy ritkán daganat miatt.

Felnőttkorban a hólyaghurutra az intenzív nemi élet, illetve a sűrű partnercsere egyaránt hajlamosíthat, emiatt is számítanak a szexuálisan aktív nők a fertőzés által talán leggyakrabban érintett korosztálynak. Nem véletlenül szokták a felfázást "nászutas betegségként" is emlegetni: a kórokozók közösüléskor kifejezetten nagy eséllyel kerülhetnek a húgycsőnyílás közelébe, majd onnan a húgycsövön át fel a hólyagba. Ráadásul szex közben a hímvessző mozgása szintén segíti a felfelé történő haladásukat.

Mikor kell orvoshoz fordulni felfázással, és mikor nem?

A felfázás a terhes nőket sem kíméli, hiszen a várandóssággal járó fizikai változások csak megkönnyítik a hólyaghurutot okozó baktériumok bejutását a húgyutakba. A várandósság 9 hónapja során a magzat növekvő méretei és az anyai szervezet megváltozó hormonszintje miatt a húgycső kitágul, ezáltal a kórokozók könnyebben eljuthatnak a húgyhólyagig. Szintén növeli a fertőzés kockázatát, hogy a terhesség alatt a húgyhólyag térfogata megnő, egyre feljebb és előrébb helyeződik, kevésbé tud teljesen kiürülni, ráadásul a vizelet összetétele is megváltozik ilyenkor.

A változókor idején ismét megnövekedhet a húgyúti fertőzések esélye. A klimaxot kísérő hormonális változások számos módon hatnak a nők szervezetére. Az ösztrogénszint csökkenésével a hüvelyváladék mennyisége is lecsökken, illetve a hüvely savas kémhatása is megváltozik, mindez pedig gyengíti a kórokozókkal szembeni védelmet.

A hajlamosító tényezőkről se feledkezzünk meg

A felfázás kialakulásának esélyét jelentősen csökkenteni lehet bizonyos hajlamosító tényezők kiiktatásával.