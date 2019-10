A kiegyensúlyozott szexuális élet átsegít a menopauzán

A klimax eltolható

Dr. Hevesi Kriszta szexuálpszichológus szerint a boldog és kiegyensúlyozott szexuális élet későbbi menopauzához vezethet, a partnerrel való beszélgetésnek köszönhetően pedig könnyebben kezelhetővé válhatnak a változással járó kellemetlenségek.

A változókor az élet természetes velejárója, a fogamzóképesség elvesztését mégis sokan a nőiességük csorbulásaként éli meg. A hormonok "tánca" a hölgyek többségénél az érzelmekre is befolyással van, akik ilyenkor hangulatingadozást, indokolatlanul erős szorongást, lehangoltságot és depressziót tapasztalnak. Dr. Hevesi Kriszta szexuálpszichológus szerint sokan szexuális életük szempontjából is vízválasztóként tekintenek a menopauzára.

A boldog és kiegyensúlyozott szexuális élet későbbi menopauzához vezethet. Fotó: iStock

A szex segíthet

"Fontos tudni, hogy a boldog és kiegyensúlyozott szexuális élet a nőknél későbbi menopauzát és enyhébb tüneteket eredményez. Emellett a nők önértékelésére is pozitív hatással van, ha az adni és kapni tudás örömével együtt folyamatosan megélhetik erotikus vonzerejüket. Az orvostudomány fejlődésének köszönhetően a szexuális életet kényelmetlenné tevő hüvelyszárazság ma már könnyen megszüntethető hialurontartalmú hüvelykúpokkal. A testi változások kezelése mellett azonban fontos, hogy a lelki tüneteket se hanyagoljuk el" - hívta fel a figyelmet a szakember.

A menopauzával együtt járó pszichés tünetek ellen sokat tehetünk, ha szemérmesség nélkül beszélhetünk partnerünkkel arról, hogy az életünk új szakaszába léptünk.

Beszéljünk róla!

"Mondjuk el a társuknak, hogy ez az időszak nem csak testi, hanem lelki változásokkal is jár. Egy jól működő, kiegyensúlyozott párkapcsolatban erről lehet, sőt kell is beszélni, és a partner tudja majd, hogyan segíthet. Jótékonyan hathat a lélekre a nőiesség dicsérete, a bókok, illetve ha a férfi a párja tudtára adja, hogy továbbra is csinosnak és kívánatosnak találja" - emelte ki dr. Hevesi Kriszta, aki szerint ehhez az is szükséges, hogy a hölgyek továbbra is formában tartsák magukat.

"Néhány új ruha, egy új frizura vagy szép manikűr sokat lendíthet az önbizalmon, emellett pedig a nőiességet erősítő mozgásformák, például a hastánc is hozzájárulhat a női öntudat erősebb megéléséhez. Ilyenkor kiváltképp igaz, hogy az életet nem csak leélni, de megélni is tudni kell: a gyerekek kirepülése után újfajta élményekre, örömökre juthat idő. Sokan nyelveket tanulnak, új hobbikat próbálnak ki, vagy éppen a gasztronómia örömeinek áldoznak többet" - mondta el a szexuálpszichológus, aki szerint a férfi azzal teheti a legtöbbet a kedveséért, ha támogatja a nőiességet erősítő tevékenységeit, esetleg ilyen jellegű ajándékokkal - ruhával, ékszerrel, kozmetikai szerekkel - lepi meg őt.