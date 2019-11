Ahhoz, hogy fel tudjunk készülni és időben megfelelő segítséget kaphassunk, fontos, hogy tisztában legyünk a ránk leselkedő veszélyekkel. Magyarán ismernünk kell a fertőzések kiváltó okait és tüneteit - és természetesen azt is, hogy mivel tudunk fellépni ellenük. Lássuk hát, mit kell tudnunk a bakteriális vaginózisról és a hólyaghurutról.

A hüvely bakteriális fertőzése

A bakteriális vaginózis, azaz a bakteriális hüvelyfertőzés rendkívül gyakori probléma, amely időről időre nők ezreinek okoz kellemetlen napokat. Biztosan sokan ismerjük már a fertőzés kínzó tüneteit:

a bőséges és híg, szürkésfehér színű, ráadásul kellemetlen halszagú hüvelyfolyást,

valamint a csípő, viszkető, égő érzést, ami intim együttlét vagy pisilés közben tovább fokozódhat.

A bakteriális vaginózis olyankor tud kialakulni, amikor a hüvely természetes védelmi rendszerét, a hüvelyi pH-t valami megzavarja.

A bakteriális hüvelyfertőzés rendkívül gyakori probléma. Fotó: iStock

Ha felborul a kényes egyensúly

Az egészséges hüvely kémhatása savas, ezt a kémhatást pedig az ott élő jótékony tejsavtermelő Lactobacillusok biztosítják, melyek életképességének alapfeltétele, hogy a hüvelyi pH értéke normál tartományban legyen. Ez a savas közeg nyújt védelmet a betolakodó kórokozók ellen. Ha azonban a Lactobacillusok száma valamilyen oknál fogva lecsökken, és savas helyett lúgossá válik a kémhatás, akkor ennek következtében gyengül az ellenállóképesség, és a hüvelyflórában egyébként is jelen lévő kórokozók akadálytalanul elszaporodhatnak a hüvelyben.

Mi boríthatja fel a hüvelyflóra egyensúlyát?

Sajnos meglehetősen sok minden. Kiváltó tényező lehet például a nem megfelelő - hiányos vagy éppen túlzásba vitt - intim higiénia, egy antibiotikum-kúra, az indokolatlan hüvelyi irrigálás, a szexuális partnerek gyakori váltogatása, méhen belüli fogamzásgátló alkalmazása, vagy például az olyan káros szokások, mint a dohányzás, vagy az alkoholfogyasztás. Azt is fontos tudni, hogy a változókori hormonális változások, illetve a cukorbetegség ugyancsak befolyásolhatja a hüvelyflóra egyensúlyát.

Tehetünk ellene valamit?

Szerencsére igen. Hüvelyflóránk egyensúlyának fenntartásáért már azzal is sokat tehetünk, ha a mindennapokban néhány apró szabályt betartunk.

Figyeljünk a megfelelő tisztálkodásra: a nemi szervek környékén ne használjunk illatosított kozmetikumokat, ezen kívül a szakemberek inkább a zuhanyzást szokták ajánlani a hosszas ülőfürdőzés helyett.

A hüvelyi fertőzés gyakrabban fordulhat elő menstruációt követően, mert ilyenkor a hüvelyben lévő vér megváltoztatja a pH-értéket, ez pedig felboríthatja az egészséges egyensúlyt. Érdemes tampon helyett inkább betétet használni, és arra is figyeljünk oda, hogy a betétet gyakran cseréljük.

Az sem mindegy, milyen fehérneműt hordunk. Ha lehet, kerüljük a tangát, helyette válasszunk kényelmes, lehetőleg pamutból készült bugyikat.

Sportolás vagy úszás után mindig cseréljük le a vizes öltözéket tiszta, száraz alsóra.

A nyilvános vécéken soha ne üljünk rá az ülőkére.

Ha nem vigyázunk felfázás is lehet belőle...

Fontos tudni, hogy a kezeletlen bakteriális hüvelyfertőzés számos más betegséghez is vezethet, így például hólyaghurutot is okozhat. Hogy mégis hogyan? Ha a hüvelyben kialakult fertőzést nem kezeljük, akkor a kórokozók, köztük a hólyaghurutot leggyakrabban okozó E. coli baktériumok a húgyhólyagba is feljuthatnak, ott pedig megtapadva gyulladást okozhatnak.

A hólyaghurut pedig ismét csak rendkívül kínzó tüneteket okozhat, általában:

állandó és erős vizelési ingerrel,

vizeletürítés közbeni égő érzéssel,

gyakori és kis mennyiségű vizeléssel,

alhasi nyomással, diszkomfortérzéssel,

esetenként véres vizelettel jár.

A hólyaghurutra egyébként a bakteriális vaginózison kívül számos egyéb tényező is hajlamosíthat, egyebek mellett:

a nem rendszeres vizeletürítés,

az alhasi tájék lehűlése,

a nyilvános vécé használata,

a személyes higiéné hiányosságai,

és minden, az immunrendszer működését gátló betegség, pszichés stressz, vagy akár a különféle gyógyszerek.

Legyünk tudatosak!

Mindezek után láthatjuk, hogy nem volt túlzás, mikor azt írtuk, hogy a nőknek szinte mindig résen kell lenniük, a mindennapokban ugyanis megannyi olyan tényezővel találkozhatunk, melyek hatással lehetnek intim egészségünkre. Éppen ezért fontos, hogy tájékozódjunk és megtaláljuk azokat a gyógymódokat, melyek segíthetnek megelőzni vagy kezelni panaszainkat.

Vitagyn C - a hüvelyflóra egyensúlyáért

Patikában kapható gyógyászati segédeszköz

A Vitagyn C tejsavas hüvelykrém nemcsak a bakteriális vaginózis megelőzésében segíthet, hanem enyhíteni tudja a már kialakult fertőzés tüneteit is, sőt segítségünkre lehet a visszatérő hólyaghurut megelőzésében is. A Vitagyn C hüvelykrém kettős védelmet nyújt: gátolja a kórokozók megtelepedését, miközben megfelelő életteret biztosít a jótékony Lactobacillusok számára. Mindez egyedülálló összetételének köszönhető: a tejsavas hüvelykrém C-vitamin mellett ezüstöt és prebiotikumot is tartalmaz. A hüvelykrém vény nélkül kapható, a dobozban pedig praktikus, egyszer használatos applikátorokat is találunk, amelyekkel pontosan és higiénikusan adagolhatjuk a szükséges mennyiséget.

Urzinol - a felfázás tüneteire

Vény nélkül kapható, medveszőlőlevélkivonat-tartalmú hagyományos növényi gyógyszer

Az Urzinol tabletta segíthet csillapítani az enyhe hólyaghurut kezdeti, hirtelen fellépő, kellemetlen tüneteit. Az Urzinol egy vény nélkül kapható hagyományos növényi gyógyszer, amely medveszőlőlevél­kivonatot tartalmaz, ennek köszönhetően tudja enyhíteni a sürgető vizelési ingert és a hólyagürítéssel járó égő érzést. A medveszőlőlevél évszázadok óta bevált gyógynövény a húgyutak betegségeiben, amely bizonyítottan gyulladáscsökkentő, antibakteriális és fertőtlenítő hatású.