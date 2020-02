Hogyan diagnosztizálható a neuropátia?

Cukorbetegeknél gyakori

A diabéteszesek körében gyakran kialakuló neuropátia az idegek károsodását jelenti. Ilyenkor az idegek nem tudnak megfelelőképpen kommunikálni egymással, így a szervezet működése zavart szenved. A jellemzően lassan, fokozatosan kialakuló tünetek érinthetik a szervezet bármely részén futó idegeket. Okozhatnak tüneteket például a végtagokban, a csípőben, a mellkasban, a medencében, a látóidegekben, valamint a belső szerveket is károsíthatják. A betegség kialakulásának kockázata a legnagyobb azoknál, akik már több mint 25 éve cukorbetegek, és a megfelelővércukorszintbeállításának hiánya miatt gyakran magas a vércukorszintjük.

Mintha folyton kesztyűt hordanánk... Fotó: iStock

Változatos tünetek

A betegség tünetei közé tartozhat a tompa érzékelés - mintha folyton kesztyűt vagy zoknit viselnének - amelyet zsibbadás, bizsergés vagy teljes érzéketlenség kísérhet. Az idegekben égő vagy éles, elektromos jellegűfájdalomis felléphet, valamint csökkenhet a koordinációs képesség. A tünetek súlyossága az adott ideg károsodásának mértékétől függ. A betegség kivizsgálása során nagy hangsúlyt kell fordítani az önmegfigyelésre, amely a diagnózis felállításában is segít. Ezt cukorbetegség esetén a kezelő diabetológus is el tudja végezni. Amennyiben azonban úgy ítéli meg, tovább küldheti a pácienst neurológiai kivizsgálásra.

Fontos az alapos kivizsgálás

A fizikális vizsgálat során szemrevételezik és megtapintják a lábat, ugyanis az esetlegesen itt található elváltozások önmagukban is fontos információval szolgálhatnak. Ezt követően különböző eszközökkel ingerelve tesztelik az érző idegrostok működését. A neuropátia kialakulásának az első figyelmeztető jele lehet a vibrációérzet csökkenése, amely jól kimutatható kalibrált hangvilla segítségével. Ennek során a rezgésbe hozott villát a beteg lábára helyezik azt figyelve, hogy ezt meddig érzékeli.

A speciális, talpra helyezett tesztcsíkkal a verejtékmirigyek kóros működésére derülhet fény annak elszíneződésétől függően. Különböző tesztekkel kimutatható a csökkent fájdalom-, nyomás-, áram-, illetve a hideg-meleg érzet, amelyek a károsodás mértékéről adnak információt. Egyes készülékek a hő érzékelési problémákat már igen korai, kismértékű neuropátiás elváltozás esetén is képesek kimutatni.

A lábat többféleképpen is vizsgálják, hogy kimutassák a neuropátiás elváltozást. Fotó: iStock

A reflextesztek során a bekövetkező szívfrekvencia és vérnyomásváltozások mérhetőek, míg az elektro-fiziológiai tesztekkel az idegrostok vezetési sebességét határozzák meg. Fontos kihangsúlyozni, hogy a neuropátiát diagnosztizáló módszerek közül egyik sem jár fájdalommal, csak esetleg kisebb kellemetlenséggel.

Személyre szabott kezelés

Bizonyos készülékek számszerűsíthető, így a kezelési folyamat során egymással összehasonlítható eredményeket adnak. Ez azért fontos, mert így kimutatható az előírt kezelés hatékonyságának mértéke is. A kiváltó okoktól függően a terápia része lehet az életmódváltás, a fájdalomcsillapítás, valamint olyan gyógyszerek alkalmazása is, mint például a pregabalin tartalmú készítmények. Ez a saját szervezet neurotranszmittereihez hasonló szerkezetű hatóanyag segíti az idegsejtek egymás közötti kommunikációját, és így csökkenti a neuropátiás tüneteket.