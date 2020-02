A 2-es típusú cukorbetegek esetében már a diabetes megállapításának időpontjában fennállhatnak panaszok, illetve tünetek.1

Arra is vannak meggyőző adatok, hogy már a cukorbetegség előszobájaként ismert un. csökkent glukóz tolerancia (IGT=impaired glucose tolerance) stádiumában is lehet számítani neuropathiára utaló eltérésekre, vagyis akkor, amikor manifeszt diabetes még nem diagnosztizálható.2 Az 1-es típusú diabetes esetében panaszok, illetve klinikai tünetek a betegség felismerésekor még nincsenek, azok általában a későbbi évek során jelentkeznek, azonban megfelelő érzékeny vizsgálómódszerekkel egészen fiatal korban, akár gyermek- serdülőkorú diabetesesekben is kimutathatóak.3

Az idegrendszer károsodása érintheti a szomatikus, vagy más néven perifériás idegrendszert és a vegetatív, vagy más néven autonóm idegrendszert. A perifériás rendszer zavara (perifériás neuropathia) az érző és/vagy mozgató idegek működési eltéréseiben (érzészavarok, érzéskiesés, fájdalom, izomműködési zavarok stb.) nyilvánul meg, míg az autonóm funkciók károsodása (autonóm neuropathia) egyes szervek működésében (szív- érrendszer, gyomor- bélrendszer, vizeletelválasztó rendszer, verejtékelválasztás, hipoglikémia megérzés) okoznak zavarokat.1

A perifériás neuropathia egyik legsúlyosabb következménye a végtagamputációhoz vezető diabeteses láb szindróma, az autonóm neuropathia pedig a betegek halálozásának növekedését eredményezi.4,5 Mindezek alapján nem lehet kétséges, hogy a neuropathia korai felismerése, a betegek ilyen irányú szűrése kiemelkedő fontosságú.

A szűrés, mint a korai felismerés megfelelő módszere a cukorbeteg gondozás nem megkerülhető eleme. Az alapvető diagnosztikai módszereket háziorvosi rendelőben is el lehet végezni. A betegek alapos kikérdezésével, fizikális vizsgálattal a panaszok és tünetek az esetek jelentős részében útbaigazítanak.

Igen hasznos lehet itt a painDETECT alkalmazása, mely egy nemzetközileg validált fájdalomértékelő kérdőív és segítséget jelent a neuropátia fennállásának megítélésére (6). Célzott vizsgálatokra (pl. kalibrált hangvilla, vagy monofilamentum teszt) a diabetológiai szakellátóhelyeken/gondozókban van lehetőség, mely a főváros számos intézményében és rendelőjében, valamint a megyeszékhelyeken és nagyobb városokban elérhető.7 A diabetes gondozókban dolgozó szakemberek feladata a bonyolultabb, differenciáldiagnosztikai nehézségeket jelentő eseteket a neuropathiával célzottan foglalkozó centrumokba, vagy fekvőbeteg intézménybe irányítani a pontos diagnózis felállítása és a megfelelő kezelés beállítása érdekében. Ezekben a központokban speciális eszközös vizsgálatokra (pl. Neurométer, Q-sense, Ewing-féle reflextesztek, neurofiziológia stb.) van lehetőség, melyek igen korai és még visszafordítható eltéréseket is képesek kimutatni.7

Mindezek alapján a betegek elemi érdeke, hogy rendszeresen vegyék igénybe a neuropathia korai felismerésére alkalmas hazai szűrőhálózatot a háziorvostól a diabetes gondozón át a speciális centrumok rendszeres felkeresésével.

Prof. Dr. Barkai László MTA doktor

egyetemi tanár

diabetológus

