Jó anyagcserebeállítás esetén a szövődmények kialakulása megelőzhető, illetve lassítható. Korai diagnózis esetében az egyes szervi eltérések még visszafordíthatók, ezért elsődlegesen szükségszerű a korai felismerés és kezelés. A késői, súlyosabb szervi elváltozások stádiumában az elváltozások már nem fordíthatók vissza, így a következményekkel számolni kell. Mindez igaz a neuropathia különböző formáira is.1

Cukorbetegség egyik leggyakoribb szövődménye a neuropathia és a diabéteszesek 30-60%-a perifériás neuropathiában szenved.2 A fel nem ismert és nem kezelt szomatikus és autonóm neuropathia következményei mind a betegek életkilátásait, mind életminőségét kedvezőtlenül befolyásolják. A kezeletlen perifériás neuropathia esetében a szinte csillapíthatatlan fájdalom, mely a legkisebb ingerekre is jelentkezhet jól ismert panasz és tünet. A fájdalom fennállhat tartósan, krónikus formában és időnként akutan fellángoló módon. Emellett neuropathiában ismert következmény az izomgyengeség is és ritkábban a láb ízületeinek súlyosabb deformitása is. Neuropathiás fájdalom a betegek 10-20 százalékában jelentkezik és érthető módon rontja az életminőséget.3,4

Igazolt az is, hogy a neuropathiás tünetek (pl. fájdalom) súlyossága jól tükrözi az idegrendszeri károsodás súlyosságát, vagyis minél súlyosabb az idegrendszer elváltozása cukorbetegségben, annál erőteljesebb a neuropathiás fájdalom mely a betegek életminőségét egyre kedvezőtlenebbül befolyásolja.5 A neuropathiás fájdalom alvászavart, izgatottságot, szorongást és depressziót okoz.6 Egy felmérés során a diabeteses betegek neuropathiás fájdalma következtében életvitelük lényegesen kedvezőtlenebb, romlott mobilitásuk, munkateljesítményük, rekreációs és szociális aktivitásuk egyaránt.7 Egy másik vizsgálatban a betegek alvászavarra, koncentrálóképesség romlására panaszkodtak, és romlott foglalkoztatottságuk aránya és az életminőségük is.8

A diabeteszes láb gyakori szövődménye a diabetesnek, előfordulására a cukorbetegek 20-30%-ában számíthatunk.9 Egy nagy európai vizsgálat szerint azok a betegek, akik esetében a vibrációérzet károsodása a lábon kimutatható volt, 7 év elteltével az alsóvégtagi amputáció hatszor gyakoribbnak, míg a halálozás négyszeresen nagyobbnak bizonyult, mint azon betegek esetében, akiknél a vibrációérzet kezdetben normális volt.10

Az autonóm neuropathia talaján kialakuló ájulásos rosszullétek, a hypoglykaemia megérzés zavara, hányás, hasmenés vagy székrekedés, vizelési zavarok, impotencia alakulhat ki, melyek szintén rontják az életminőséget.11 Emellett a betegek halálozása is sokkal kedvezőtlenebb nagyobb, ugyanis több vizsgálat elemzése alapján kimutatták, hogy az autonóm neuropathia jelenléte 3,5-szeresére növeli a betegek halálozását12 míg egy másik nagy vizsgálatban igazolták, hogy 6 év távlatában a halálozás ötszörösére emelkedik.13

Mindezek az adatok és tanulmányok azt mutatják, hogy a neuropathia jeleinek korai kimutatása és a szövődmény időben megkezdett kezelése nagyon fontos a betegek prognózisa szempontjából. Az elhanyagolt, kezeletlen esetekben a panaszok és tünetek, valamint a fentiekben bemutatott következmények már nem visszafordíthatók és negatívan befolyásolják a betegek jövőjét.

Prof. Dr. Barkai László MTA doktor

egyetemi tanár

diabetológus

