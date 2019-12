Visszaüt, ha túl sok fájdalomcsillapítót szedünk

A fejfájás több betegségnek is tünete lehet: agydaganatnak (jellemzően ettől félünk a legjobban, pedig ez talán a legritkább ok), szemészeti, fülészeti problémáknak, fogászati kórképeknek - tulajdonképpen bármilyen, fejben lévő betegségnek. A nyaktól eredő fejfájás ritkább, mint gondolnák (1 százalék alatti), visszafelé viszont igaz: a fejfájás okozhat nyakfájdalmat. De lehet a fájdalom hátterében depresszió, hirtelen megugró vérnyomás, oxigénhiány - ilyen módon a súlyos vérszegénység is okozhat fejfájást!