Szerelemhormonnal kezelnék az Alzheimer-kórt

A társadalmak elöregedésével világszerte egyre nagyobb problémát jelent a főként idősebb korban jelentkező Alzheimer-kór. A betegség következtében elhalnak az idegsejtek az agykéregben és néhány kéreg alatti rétegben, például a hippokampuszban. Előbbi terület olyan mentális funkciókért felel, mint a memória, az érzékelés, az észlelés, a beszéd és az öntudat, míg utóbbi a térbeli emlékezetben és a memória megszilárdulásában játszik szerepet. Kezelésére régóta folynak kísérletek, egy friss kutatás eredménye szerint a boldogságért felelős egyik hormon, az oxitocin is segíthet a betegeken - írja az EurekAlert.

Segíthet a szerelemhormon?

A betegség alapja, hogy fehérjék halmozódnak fel, azaz úgynevezett plakkok jönnek létre a sejteken belül és kívül, azok pusztulását előidézve. Ezek az úgynevezett béta-amiloid fehérjék az idegátvitelt is gátolják, így a tanulási és egyéb kognitív folyamatokra is negatív hatással vannak. A Tokiói Tudományegyetem kutatói, Akiyoshi Saitoh professzor vezetésével az oxitocin hormon betegségre gyakorolt hatásával kezdtek kísérletezni. Ezt a hormont a hipotalamusz termeli és a boldogságért, kötődésért felelős - emiatt is hívják sokan szerelemhormonnak.

AzAlzheimer-kórokozta leépülés világszerte egyre több embert érint. Fotó: Getty Images

Laboratóriumi körülmények között a kutatók az Alzheimerre jellemző folyamatokat idéztek elő kísérleti egerekben, majd oxitocint juttattak a szervezetükbe, melynek hatására az idegátvitel leépülése is visszafordult. Az eredmények azt sugallják, hogy a hormon képes visszafordítani a béta-amiloidfehérjegátló hatását.

Hogy rájöjjenek, minek köszönhető ez, a kutatók egy újabb kísérletbe kezdtek: az egerek agyában blokkolták az oxitocin-receptorokat, majd azt vizsgálták, hogy így is visszafordítható-e a béta-amiloid fehérjék felhalmozódása. Arra voltak tehát kíváncsiak, hogy ezek a receptorok kulcsfontosságúak-e az oxitocin Alzheimerre gyakorolt gyógyhatásához. Mint kiderült, az oxitocin önmagában nincs befolyással az idegi kapcsolatokra, csak abban az esteben, ha a plakkok már lecsökkentették az ingerületátvivő képességet.

"Ez az első olyan kísérlet a világon, amely igazolta, hogy az oxitocin visszafordíthatja a béta-amiloid okozta károsodást az egerek hippokampuszában" - mondta el Saitoh professzor. Szerinte a felfedezés egy fontos lépés olyan új terápiák kifejlesztése felé, amelyek lassíthatják, vagy akár visszafordíthatják az Alzheimer-kórt kísérő szellemi hanyatlást.