"A testmozgásban az a fantasztikus, és az nyűgöz le engem és világszerte valószínűleg sok más orvost is, hogy pozitív hatást fejt ki lényegében az összes szervre és szövetre. Szerintem ettől olyan hatékony" - véli dr. Rózsa Csilla, a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház Neurológiai Osztályának osztályvezető főorvosa, a Magyar Neuroimmunológiai Társaság elnöke. Mint mondja, majd' egy évszázadig tartotta magát a nézet az orvoslásban, hogy a testmozgás súlyosbítja a szklerózis multiplex okozta panaszokat, az elmúlt évek tudományos eredményei azonban éppen ennek ellenkezőjét igazolják. A téma jelenleg is élénk kutatási terület világszerte, aminek köszönhetően mind teljesebb képet kaphatunk a betegség kórlefolyása és a fizikai aktivitás kapcsolatáról.

Milyen pozitív hatásokat fejthet ki a mozgás az SM-betegek állapotára, tüneteire? Melyek a legjobb mozgásformák e célra? Hogyan sportolhatnak, akik a betegség következtében erősen mozgáskorlátozottá váltak? Hozzájárulhat-e a rendszeres testmozgás az SM kialakulása megelőzéséhez? A szakember a többi között ezekre a kérdésekre is részletesen kitér a Sanofi Genzyme podcastsorozatának legújabb epizódjában, amelyet most Ön is meghallgathat a Spotify és a Soundcloud oldalán!

