Sikerült visszafordítani a Parkinson-kórt

A kaliforniai San Diego Egyetem kutatócsoportja mérföldkőnek számító győzelmet ért el ademenciaelleni küzdelemben: egerek szervezetében sikerült megállítani, sőt visszafordítani a Parkinson-kórral járó szellemi leépülést - írja az Iflscience. Persze az állatkísérletektől még hosszú út vezet az embereken történő alkalmazásig, a kutatók mégis reménykednek, hogy az új terápia a későbbiekben demenciában szenvedő emberek millióin segíthet majd.

Jelek, amelyek Parkinson-kórra utalhatnak A nehézkes mozgás és remegés a Parkinson-kór két legjellemzőbb tünete, ezek viszont csak a betegség későbbi stádiumában jelennek meg. Azonban van néhány olyan jel, amelyek már jóval korábban felhívhatják a figyelmünket a kór kialakulásának kockázatára. Kattintson a részletekért!

Sejtpusztulás helyett sejttermelődést idéztek elő

A Parkinson-kór a demencia más formáival együtt azért alakul ki, mert az idegsejtek károsodnak, illetve elpusztulnak. A kutatók ezért hosszú évtizedek óta kísérleteznek olyan eljárásokkal, amelyek növelhetik az idegsejtek védelmét és élettartamát. A kutatóknak most pusztán egyetlen gén módosításával sikerült ezt elérni.

A Parkinson-kór tünetei évről évre több embernél jelentkeznek. Fotó: Getty Images

A kísérletek kezdeti szakaszában egy Petri-csészében vizsgálták az asztrocita sejt reakcióit. Ezek a sejtek a neuronok működését szabályozzák, illetve szerepük van egy PTB nevű hormon termelésében is, amely megakadályozza, hogy ezek a sejtek neuronokká, vagyis idegsejtekké alakuljanak. A kutatók ennek a fehérjének a termelődését gátolták meg, melynek eredményeképpen idegsejtek képződtek.

Ennek ismeretében a kutatók olyan egereken kísérleteztek, amelyekben mesterségesen Parkinson-kórt idéztek elő. Ehhez egy anyaggal elpusztították a dopamint termelő idegsejteket, mert a betegség is abban az esetben alakul ki, ha a dopamint termelő neuronok működése leáll.

Ezt követően a kutatók olyan DNS-t injektáltak az állatokba, amely blokkolja a PTB termelődését - ennek hiányában pedig a Petri-csészében látott folyamat indult be, vagyis az asztrociták elkezdtek idegsejtekké alakulni. A kezeléstől számított 12 héten belül a rágcsálók dopaminszintje normalizálódott, ami a remegés és a többi, jellegzetes Parkinson-tünet teljes megszűnéséhez vezetett. Ráadásul az egereknél az életük hátralevő részében egyáltalán nem tértek vissza a tünetek, ami arra utal, hogy egyetlen kezelés végérvényesen visszafordíthatja a folyamatot. Természetesen túl korai azt feltételezni, hogy ez a kezelés ugyanazt a hatást váltja majd ki az emberekben is, ezért a kutatók szerint is további vizsgálatokra lesz szükség.