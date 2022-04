Kiderült, miért depressziósak a futballisták

Egy dániai felmérés szerint azagyrázkódásjelentősen fokozza későbbi életkorban a demencia kialakulása kockázatát.

Jégkorong, labdarúgás, síelés - csak néhány a kontakt sportok közül, amelyekre általában véve érvényes, hogy magasabb a test a testtel, illetve a test valamilyen tárggyal való ütközése, illetve az ebből fakadó sérülések kockázata. Értelemszerűen ezekben a sportágakban a fejsérülések is gyakoribbak, mint a nem kontakt sportok esetében. Súlyos fejsérülés esetén agyrázkódás is kialakulhat, mindazonáltal kisebb sérüléseknek is lehetnek súlyos következményeik. Mint az a Lundi Egyetem közleményében olvasható, a probléma az amerikai futball kapcsán került igazán a figyelembe középpontjába, ahol az ismételt agyrázkódások nyomán a játékosoknál viszonylag gyakran alakul ki demencia, súlyos depresszió és kognitív hanyatlás.

A kontakt sportokban gyakoribbak a fejsérülések, amelyeknek tartós következményei is lehetnek.

Sok esetben az agyrázkódást követő panaszok csupán átmenetiek, de egyre több sportoló tapasztal olyan hosszú távú tüneteket, amelyek nehézségeket okoznak számukra akár a munkavégzésben, akár a magánéletben. A tünetek jellemzően súlyosbodnak fizikai aktivitás hatására. E körbe tartozik a fejfájás, a depresszió, a szorongás, az émelygés, a szemmel tartósan egy pontra fókuszálás nehezítettsége és az egyensúlyzavarok egyaránt. "Mindeddig nem sikerült tisztázni, mi okozza a panaszokat, ezért az egészségügyi szakemberek számára is nehéz feladatot jelentett, hogy segítsenek ezeknek a sportolóknak" - mondta Niklas Marklund, a Lund Egyetem idegsebész professzora.

Marklund és munkatársai összesen 42 sportolót vontak be vizsgálatukba, köztük 21 egészséges sportolót, valamint 21 olyan atlétát, akik korábban szenvedtek már agyrázkódást sporttevékenység közben, és akik legalább hat hónapja tartós panaszokkal küzdenek. A kutatók minden résztvevőt alaposan kivizsgáltak, különös tekintettel az egyensúlyszervükre, de MR-vizsgálat segítségével az agyuk állapotát is felmérték. Végül a panaszos sportolók közül 13-nál diagnosztizálták az egyensúlyszerv csökkent működését, míg a kontrollcsoportban csupán 3 esetben igazoltak hasonló problémát az elvégzett tesztek.

"A vizsgálati eredmények azt mutatják, hogy a sérülés a vestibularis ideget érinti, amely a belső fül három félkörös ívjáratával áll összeköttetésben, és amely közvetlenül szomszédos a fül csigájával. E sérülések következtében a befelé irányuló idegi impulzusok nem működnek megfelelően, emiatt pedig az agy nem kapja meg azokat a fontos információkat, amelyek szükségesek a megfelelő egyensúlyérzék fenntartásához" - foglalta össze Anna Gard, a Lund Egyetem doktori hallgatója, a Neurotrauma című tudományos folyóiratban közölt tanulmány társszerzője.

A kutatók szerint mindez a fej túl gyors fordulásából ered. A fejet ért trauma során a hirtelen fordulat megnyújtja a vestibularis ideget, amely így károsodik, gyengül a funkciója. A felfedezés elősegítheti, hogy a jövőben hatékony terápiás eljárásokat fejlesszenek ki az érintett sportolók panaszainak kezelésére.