"Jött az SM, de így is vállaltuk a kistestvért"

Gyermekkel, számára pedig testvérrel lehet csak teljes a család - vallotta mindig is Tandari Zita, aki már első kisbabája megszületésének pillanatában azt mondta, részéről jöhet a következő. Csakhogy az ekkor még önmagát teljesen egészségesnek érző kismamánál alig néhány hónappal később neurológiai panaszok jelentkeztek, melyekről rövid úton kiderült, hogy a sclerosis multiplex okozza. A diagnózis ellenére férjével úgy döntöttek: ahogy azt korábban eltervezték, vállalják a kistestvért is. Zita történetét a Multiplex Magazin mutatta be.

"Miért adta a sors ezt a gyermeket, ha nem tudom majd felnevelni?"

"Három hónapos volt a kislányom, amikor egyik reggel arra ébredtem, hogy homályosan látok, majd az egyik szememre teljesen elvesztettem a látásomat" - mesélte a Szegeden élő nő. Egy szemész szakorvos felírt neki szemcseppet, de jelezte, hogy a problémával érdemes lenne felkeresni egy neurológust. A látása ugyan gyorsan visszajött, de néhány hét múlva súlyos végtagzsibbadással ébredt, alig tudott felkelni az ágyából. Ekkor már egyenesen a neurológushoz fordultak férjével. Másnapra elkészült egy MRI-felvétel, melynek elemzésében ott állt a valószínűsített diagnózis: sclerosis multiplex.

Zita nem esett pánikba, sőt hálás is volt azért, hogy gyorsan kiderült a probléma, és időben lépni tudtak. "Amikor a diagnózis után hazajöttem, tartottam a kezemben a 3 hónapos kislányomat és arra gondoltam: nem értem, miért adta a sors nekem ezt a gyermeket, ha le fogok épülni és nem fogom tudni felnevelni. Néztem a hatalmas szemeit és két dolgot ígértem neki: mindent el fogok követni, hogy boldog gyermekkora legyen, és hogy ne legyen egyedül a világban, hanem születhessen egy kistestvére" - mondta el az anyuka.

Nem indították el nála azonnal a kezelést, az SM lefolyásában ugyanis a terhesség többnyire egy védett időszak, majd a szülés után valamivel gyakrabban jelentkeznek a tünetek. Az orvosok bíztak benne, hogy Zitánál is erről lesz szó, és akár évekig csendesen meghúzódik majd a betegség a háttérben. Néhány hónapon belül, 2018 júniusában azonban ismét felerősödtek a panaszok, ami miatt az orvosok indokoltnak látták az SM-kezelés indítását. A hatékonyságon túl alapvető szempont volt a kezelés kiválasztásában az is, hogy mellette Zita újabb babát vállalhasson. Nem is kellett sokat várni rá, a következő év tavaszán jelt adott magáról az újabb gyermek.

A terhesség kezdetén leálltak a kezeléssel, viszont miután újabb zsibbadás jelentkezett, mégis a folytatása mellett döntöttek, szigorú orvosi kontroll mellett. 2020. december elején kapta meg az utolsó infúziót, majd 2021 január 7-én rendben, egészségesen megszületett a kisfia. "Mivel maga a betegség is az első születés után nem sokkal derült ki, tudtuk, hogy hajlamos vagyok a szülés utáni relapszusra. Két hét sem telt el és ismét ott voltam a neurológiai klinikán felvenni a következő infúziót. Nem is történt visszaesés, azóta is minden rendben van velem és a gyerekekkel" - mondta el Zita.

Zita a családjával azóta is próbál minden napot a lehető legjobban megélni. "Lassítottam, lenyugodtam, nem a múlton rágódom vagy a jövő miatt szorongok, hanem a mában élek: élvezem a családommal töltött időt, a mai napból próbálom mindig kihozni a legjobbat" - nyilatkozta a lapnak az anyuka.