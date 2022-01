Ilyen az élet epilepsziával

Iva az első rohama idején 21 éves volt. A roham mindenféle figyelmeztetés nélkül jött: a lány egyáltalán nem tapasztalt olyan tüneteket, amik esetleg arra utaltak volna, hogy baj lesz. "Az egyik pillanatban még megpróbáltam kinyitni egy ajtót, és kissé gyengének éreztem magam, a következőben pedig már mentő vitt a kórházba. Egyáltalán nem emlékszem arra, mi történt a két esemény között" - idézi Ivát a Medical News Today. Azok egyébként, akik szemtanúi voltak a rohamának, később elmondták a lánynak, hogy egyszer csak összeesett, és az egész teste rázkódni kezdett. Amikor "magához tért", felállt, és céltalanul járkált fel-alá, közben pedig nevetett.

A kórházban az orvosok elvégeztek néhány vizsgálatot a lányon, és azt mondták, hogy ez valószínűleg egy egyszeri eset volt, bárkivel előfordulhat élete során. Ivát, aki ekkorra már újra jól érezte magát, nagyon megnyugtatta a szakemberek véleménye. Miután hazaengedték a kórházból, igyekezett úgy tenni, mintha mi sem történt volna.

A második roham 10 hónappal később történt. Iva éppen az utcán sétált, amikor úgy érezte, elveszíti az uralmat a teste felett. Erős rettegés kerítette a hatalmába, tudta, hogy valami nagyon rossz fog történni, de fogalma sem volt arról, hogyan akadályozhatná meg. Az utca kihalt volt, senkitől sem tudott segítséget kérni. Mivel egyre jobban pánikba esett, futni kezdett. A következő emléke az, hogy egy mentőautóban fekszik. Kiderült, hogy miközben jött a roham, olyan gyorsan futott, hogy elesett, és beverte a fejét. "Ma már tudom, hogy epilepszia esetén sokaknál valamilyen aura vezeti fel a rohamot, ilyen például az a rendkívül erős félelem, amit én is megtapasztaltam. Nem kellett volna továbbmennem, az lett volna a legokosabb, ha leülök és megnyugszom. De képtelen voltam tisztán gondolkodni. Soha nem éreztem még ilyet."

Ivát ezután hosszú hetekig vizsgálták az orvosok, mire az eredmények alapján megállapították, hogy epilepsziás. Annak érdekében, hogy megakadályozzák a rohamok kialakulását, Ivának gyógyszert kellett szednie. A készítmény mellékhatásaként azonban szörnyű migrén kínozta, ami tovább nehezítette számára a betegsége elfogadását. Mentális problémák is jelentkeztek nála: időnként szorongani kezdett, ilyenkor azt gondolta, megint jön egy újabb roham. Végül úgy döntött, szakemberhez fordul, aki segített visszanyerni a lelki egyensúlyát. Orvosaival konzultálva a gyógyszerét is lecserélte, illetve az adagon is módosítottak.

Az utolsó rohama óta 6 év telt el, és pont ugyanennyi ideje szed epilepszia elleni gyógyszert is. Mint mondja, abban a szakaszban van, amikor sokan úgy döntenek, hogy végleg elhagyják a gyógyszert. "Ez elég ijesztő dolog, hiszen gyógyszer nélkül nagyobb a kockázata annak, hogy újra rohamod lesz. Ha pedig újra rohamod lesz, akkor elképzelhető, hogy megint el kell kezdened szedni valamit. Ettől függetlenül úgy gondolom, érdemes megpróbálni gyógyszer nélkül élni."

Iva a történtek ellenére szerencsésnek érzi magát. Amikor diagnosztizálták nála az epilepsziát, azt hitte, folyamatosan rohamai lesznek, de ez végül nem történt meg, és saját bevallása szerint a betegsége nem igazán változtatta meg az életét sem. "Kerülöm az erős fényt, és havonta legalább kétszer migrénem van, de lehetne sokkal rosszabb is. Néha még szorongok az állapotom miatt, viszont most már tudom, hogyan kezeljem. Az epilepszia nem akadályozott meg abban, hogy élvezzem az életemet, és azt tegyem, amit szeretek."