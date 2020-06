"Havonta 28 migrénes rohamom volt"

"Most 33 éves vagyok és néhány évvel ezelőtt átlagosan 28 migrénes napom volt egy hónapban. Borzasztó volt, a betegségem kihatott a kapcsolatomra, munkámra, családomra és időbeosztásomra is. Nem voltam képes soha előre tervezni, mert tudtam, hogy ha jön a migrén, úgyis le kéne mondanom" - mesélte el történetét Amanda Williams az amerikai Women's Health magazinnak.

A migrén miatt állását is elvesztette

Fejfájás vagy migrén? Nem mindegy, hol jön létre a fájdalom, milyen más tünetekkel jár, illetve meddig tart. Korábbi cikkünkben sorra vettük, hogyan lehet megkülönböztetni a két állapotot.

A fiatal nő életét a kellemetlen tüneteken túl az is megnehezítette, hogy sokan a környezetéből nem értették meg, hogy nem egyszerű fejfájással küzd. A migrén ugyanis olyan, rohamokban jelentkező heves fejfájás, visszatérő, lüktető, nagyfokú fájdalom, amely többnyire a fej egyik oldalát érinti, ritkábban kétoldali. A hirtelen kezdődő fájdalmat látási, hallási vagy egyéb idegrendszeri tünetek előzik meg, majd hányinger és émelygés is kísérheti, emellett szintén gyakori a hang- és fényérzékenység. Amanda mindezeket tapasztalta, méghozzá havonta rengetegszer, teljes napokon át. A migrénen nem segít egy hagyományos fájdalomcsillapító tabletta, nem lehet félresöpörni a tüneteket.

Egy migrénes roham sokszor elviselhetetlen fájdalommal, fény- és hangérzékenységgel jár. Fotó: Getty Images

Volt, hogy Amandát betegsége miatt rúgták ki állásából. Account managerként dolgozott, főnökének pedig elege lett abból, hogy túl sok betegszabadságot kellett kivennie. "Az emberek sokszor azt hiszik, hogy a migrént kifogásként használom, hogy ellógjak a melóból és igazából nem is olyan elviselhetetlen egy-egy roham" - magyarázta a lány, akinek néha az orvosai sem hittek, mikor beszámolt róla, hogy tízes skálán milyen fokú fájdalmai vannak és havonta milyen sokszor.

Havi egy tűszúrás segít

A migrénes betegek egy részénél bizonyos triggerek, például a rendszertelen étkezés vagy a koffeinfogyasztás, idézik elő a rohamokat. Amanda is vezetett migrénnaplót, hogy hátha sikerül ilyet beazonosítania, de nem találtak ilyet kezelőorvosával. Ezért megelőzni nem tudta a migrénes rohamokat - egészen addig, amíg piacra nem került az első, kifejezetten migréneseknek szánt injekció. Ez a feltételezések szerint a migrén megjelenésében főszerepet játszó peptideket blokkolja, tehát rendszeres használatával akár a migrén oka is megszüntethető. Az injekció ugyan a tesztek alapján 50 százalékos hatásossággal működik, de Amanda a szerencsések között van, nála egészen bevált.

"Nem szabadultam meg teljesen a migréntől, de már jóval ritkábban és kevésbé súlyosan jelentkeznek a rohamok. Annak is örülök, hogy nem kell állandóan gyógyszert szednem, csak havonta egy injekciót beadnom magamnak" - örvendezett. Mióta kontroll alatt tudja tartani betegségét, a karrierje is elkezdett felfelé ívelni, tavaly pedig hosszú idő után egy külföldi nyaralásra is el tudott utazni, amiről régóta álmodozott. Történetét pedig azért osztotta meg a nyilvánossággal, hogy felhívja a figyelmet a migrénes emberek mindennapi küzdelmére, és eloszlassa az ezzel kapcsolatos tévhiteket. Mint mondja, tapasztalata szerint a krónikus betegségekkel küzdők gyakran szégyellik állapotukat, pedig nem tehetnek róla, és ezen csak társadalmi összefogással, megfelelő felvilágosítással lehetne változtatni.