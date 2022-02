"Az agyban MR-vizsgálattal már ki tudunk mutatni eltéréseket akkor is, amikor még nem is biztos, hogy vannak tünetei a betegnek, vagy még csak egy tünete van, de már több eltérést is ki tudunk mutatni az agyában. (...) Az MR sokszor szenzitívebb, érzékenyebb, mint a neurológus kalapácsa" - mutat rá dr. Kincses Zsigmond Tamás radiológus-neurológus szakorvos, a Szegedi Tudományegyetem Radiológiai Klinika igazgatója. A szakember elmondása szerint az SM-mel élő betegek ellátásuk során többször is megfordulnak a radiológián - az ott zajló vizsgálatok rendkívül fontos információkkal szolgálnak a kezelőorvos számára a páciensek állapotáról. A terület fejlődésével egyre pontosabb képet látunk arról, hogyan változik a betegségük a jövőben.

Mit jelentenek az olyan kifejezések az SM-betegek MR-leletein, mint például a lézió, a fekete lyuk és az atrófia? Hogyan csökken szklerózis multiplexben az agy térfogata, és meg lehet-e állítani a folyamatot? Meg lehet-e határozni, hogy a naptári korukhoz képest biológiailag mennyivel idősebb a páciensek agya? A Sanofi Genzyme podcastsorozata legújabb adásában dr. Losonczi Erika beszélget dr. Kincses Zsigmond Tamással, részletesen tárgyalva az SM és a neuroradiológia kapcsolatát napjainkban. Hallgassa meg Ön is az adást a Spotify oldalán!

